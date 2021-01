Mauritanie: Attribution provisoire de la licence "4G" à 3 opérateurs

04 Octobre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 4 octobre (Infosplusgabon)-Suite à un appel d’offre ouvert au public, la licence en vue de l’établissement et de l’exploitation de réseaux et services de communications électroniques de quatrième « Génération/4G » est adjugée à trois soumissionnaires, MAURITEL, CHINGUITEL et MATTEL, selon une déclaration de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, consultée dimanche.

MAURITEL, filiale de Maroc Télécom, opérateur historique, CHINGUITEL, Filiale de la soudanaise « EXPRESSO » et la Mauritano Tunisienne des Télécommunications (MATTEL/Tunisie Télécom et capitaux privés nationaux) sont les sociétés de téléphonie mobile présentes sur le marché mauritanien.

« Les trois soumissionnaires ont proposé des offres financières supérieures ou égales au prix de réserve fixé par l’arrêté 00559 MERSTIC du 30 juillet 2020 du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication ».

Pour MAURITEL, la proposition est de 500 millions de MRU/13,5 millions de dollars (+2,5% du CA annule de la « 4G », CHINGUITEL 500 millions de MRU/13,5 millions de dollars (+2,59% du CA annuel de la « 4G » et MATTEL 501.000 millions de MRU/13,5 millions de dollars (+2,5% du CA annuel de la « 4G »).

Ainsi « les trois entreprises soumissionnaires ont été invitées à procéder au paiement de la part fixe de la contre-partie financière de la licence et de prendre contact avec l’Autorité de Régulation pour signer et valider le cahier des charges ».

