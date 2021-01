Saturday’s forex rates for the Gambian Dalasi

04 Octobre 2020

Banjul, Gambia, October 4 (Infosplusgabon) – The following are Saturday’s foreign exchange rates for the Gambian Dalasi as published by Trust Bank Gambia Ltd:

Currency Buying Selling

US Dollar 51.50 52.30

Pound Sterling 64.50 66.65

Euro 58.50 60.90

CFA Franc (5000) 400.00 425.00

Swedish Kroner (100) 500.00 550.00

Australian Dollar 34.50 37.50

South African Rand 12.00 14.00

Canadian Dollar 35.00 37.00

Swiss Franc 47.00 49.00

Norwegian Kroner (100) 520.00 600.00

Danish Kroner (100) 620.00 730.00

Japanese Yen (100) 39.39 D 41.39

