Le gouvernement tunisien décrète des mesures urgentes pour parer à la propagation de la Covid-19

Tunis, Tunisie, 4 octobre (Infosplusgabon) - Face à la détérioration de la situation épidémiologique jugée critique en Tunisie due à la Covid-19, le Premier ministre a annoncé samedi soir un train de mesures destinées à freiner la propagation effrénée du nouveau virus enregistrée ces dernières semaines dans la plupart des régions du pays.

Dans une allocution diffusée par la chaîne de télévision publique “Wataniya 1”, Hicham Mechichi a déclaré que “les chiffres et les données” concernant la situation sanitaire “ne sont pas rassurants et nécessitent une prise de position ferme et des décisions urgentes et immédiates”.

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, le nombre des contaminations au coronavirus a dépassé les 20.000 cas et celui des décès s’est élevé à 276, des chiffres qui sont montés en flèche surtout après la réouverture des frontières fin mars dernier.

Parmi les décisions annoncées et qui seront en vigueur pendant deux semaines, figure l’obligation du port des masques par les citoyens dans les espaces publics fermés et les moyens de transport.

En deuxième lieu, le chef de l’exécutif tunisien a fait état de l’interdiction de tous les rassemblements et manifestations culturelles, sportives, politiques, scientifiques ou commerciales et des festivités publiques et privées.

Il a également mis l’accent sur l’application stricte des protocoles sanitaires dans les établissements à caractère éducatif, administratif et commercial ouverts au public.

“Aucun relâchement ne saurait être toléré et tout établissement contrevenant qui mettra en danger la vie des Tunisiens, sera immédiatement fermé”, a-t-il menacé.

Pour éviter les encombrements notamment dans les moyens de transport et dans la voie publique, le gouvernement a décidé de réaménager le régime de travail dans les administrations publiques en optant pour la séance unique au lieu de la double séance en vigueur actuellement et de réduire les heures de travail, à l’exception de certains secteurs vitaux tels l’enseignement, la santé et la sécurité.

Mechichi a cependant exclu un retour au confinement général comme cela a été le cas lors de la première vague de l’épidémie, car, a-t-il dit, “le pays ne peut plus supporter la paralysie de l’économie”.

Déjà en butte à de sérieuses difficultés économiques et sociales, la Tunisie a enregistré une chute sans précédent de plus de 11% de son taux de croissance pendant le deuxième semestre de l’année en cours, en raison de la pandémie de la Covid-19.

Selon les experts, le problème du chômage qui affecte quelque 700.000 personnes, soit plus de 15% de la population active, s’en est trouvé aggravé avec le licenciement technique d’environ 160.000 employés.

Le Premier ministre a, par ailleurs, déclaré avoir donné des instructions aux gouverneurs pour instaurer un confinement partiel et décréter un couvre-feu, le cas échéant dans les régions considérées comme des hotspots.

Pour remédier à la saturation des établissements sanitaires, il a promis d’accroître le nombre de lits à oxygène dans les hôpitaux publics de 400 à 1200 d’ici fin octobre et de 150 à 700 dans le secteur privé. Quant au nombre de lits de soins intensifs, ils devraient passer de 95 à 220 dans les CHU (centres hospitalo-universitaires).

Des vidéos émouvantes ont circulé ces derniers jours sur la toile montrant des personnes en pleurs devant les dépouilles d’un de leurs proches décédés devant des hôpitaux qui manquaient de lits pour les admettre.

