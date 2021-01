Un groupe armé empêche un avion de la Compagnie libyenne Afriqiyah d'atterrir à Sebha

03 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a annoncé, mercredi soir qu'un groupe armé relevant des forces du maréchal Khalifa Haftar a délibérément empêché l'avion d'Afriqiyah Airways d'atterrir à l'aéroport de Sebha (800 km sud de Tripoli) en provenance de l'aéroport de Maitigua dans la capitale, libyenne.

La groupe armé en question a "déployé plusieurs véhicules armés et la fermeture de la piste de l'aéroport, ce qui a contraint la tour de contrôle de l'aéroport à annuler le permis d'atterrissage et à renvoyer l'avion à Tripoli pour protéger les passagers et assurer leur sécurité".

La Compagnie aérienne étatique libyenne Afriqyiyah Airlines a annoncé, plus tôt dans la journée, qu'elle a suspendu ses vols vers l'aéroport de Sebha, justifiant sa décision par des "circonstances indépendantes de sa volonté", selon un communiqué publié sur sa page Facebook, sans révéler d'autres détails sur la décision.

Le ministère de l'Intérieur a ajouté, dans un communiqué mercredi que le vol d'Afriqiyah Airways était le premier à rouvrir l'aéroport de Sebha pour les vols intérieurs, reliant la connexion avec divers autres aéroports du pays et effectuant des vols intérieurs via des compagnies aériennes pour fournir un moyen de transport aux citoyens, que ce soit des villes et villages du sud ou du reste d'autres villes.

Le ministère a estimé que le contrôle exercé par ce groupe armé sur l'aéroport de Sebha "réaffirme le même comportement que ces groupes suivent et ceux qui les commandent, et leurs objectifs qui sont de contrecarrer la détermination des Libyens, de les séparer, de les affamer et de les humilier".

Il a rappelé leurs actions antérieures comprenant "la fermeture des installations pétrolières et le déploiement de mercenaires Wagner en leur sein, les tragédies qu'ils ont causé par des coupures d'électricité, les énormes pertes financières, la fermeture des principales conduites d'eau de la capitale et leur dépendance à la contrebande de carburant et de ferraille comme sources de revenus sans tenir compte des intérêts nationaux".

Dans son communiqué, le ministère de l’intérieur du gouvernement d’union nationale a souligné la nécessité que l’incident soit documenté "dans son dossier juridique en interne et en externe par l’intermédiaire des ambassades des cinq membres permanents, de l’équipe des sanctions du Conseil de sécurité et de toutes les organisations internationales de défense des droits de l’homme, afin de clarifier l’étendue de son (Haftar) comportement criminel et la nécessité de le tenir responsable conformément au droit international".

De son côté, le conseil municipal de Sebha a condamné ce qu'il a qualifié d'"événements malheureux" à l'intérieur de la piste de l'aéroport international de Sebha, représentés par le "déploiement de voitures armées" à l'intérieur pour empêcher un avion transportant des passagers civils de revenir dans la ville, l'obligeant à regagner son lieu de décollage.

