Mauritanie: Un statut pour les chercheurs

03 Octobre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le gouvernement mauritanien a examiné et adopté un projet de décret ayant pour objet « de fixer le statut du corps des chercheurs, et qui s’applique au personnel exerçant des activités de recherche dans les établissements publics ou privés de recherche scientifique, conformément à la loi 2010-043 du 21 juillet relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique » au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi.

Le texte adopté mercredi, comporte des dispositions « régissant le déroulement de la carrière du chercheur, les conditions de recrutement des chercheurs mauritaniens en poste à l’étranger, ainsi que la possibilité pour les établissements publics ou privés de recherche, de faire appel à des chercheurs contractuels pour les aider à réaliser les programmes de recherche ».

FIN/ INFOSPLUSGABON/UYH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon