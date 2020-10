L'Assemblée générale des Nations unies dénonce la dégradation de l'environnement causée par le changement climatique

03 Octobre 2020

Nairobi, Kenya, 3 octobre (Infosplusgabon) - Les dirigeants du monde entier, qui ont participé mercredi à un sommet virtuel de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'environnement, ont dénoncé la dégradation de l'environnement causée par le changement climatique et ont appelé à des mesures urgentes pour y mettre un terme.

Réunis sous le thème "Action urgente sur la biodiversité pour un développement durable", les dirigeants se sont adressés à un sommet virtuel et ont appelé à des mesures pour inverser la perte de la couverture forestière et la sécheresse.

Le président kényan, Uhuru Kenyatta, s'est joint à ses compatriotes pour demander des efforts efficaces et coordonnés afin d'arrêter la destruction de la biodiversité.

Le président a souligné la nécessité d'une action mondiale urgente pour non seulement inverser la destruction de la nature mais aussi accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Le Président Kenyatta a dénoncé le rythme de la destruction de la biodiversité, la fragmentation des habitats, la dégradation, la pollution et l'extinction des espèces, ainsi que les catastrophes liées au climat et aux conditions météorologiques extrêmes telles que les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, qui provoquent une destruction massive dans le monde entier.

Le président de l'AGNU 2020, Volkan Bozkir, le président chinois Xi Jinping, le prince de Galles, Son Altesse Royale le prince Charles, et le président français Emmanuel Macron ont fait partie de la galaxie des dirigeants mondiaux qui ont exprimé leur soutien à l'action mondiale visant à protéger la biodiversité et les habitats naturels.

M. Bozkir a déclaré que le sommet sur la biodiversité de cette année est crucial car il prépare le terrain pour un mouvement mondial en faveur d'une action urgente sur la biodiversité et le développement durable.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé à des solutions basées sur la nature pour freiner la perte de biodiversité et a exhorté les dirigeants à mettre en place des politiques ambitieuses qui ne laissent personne à la traîne en matière de conservation de la biodiversité.

Dans sa déclaration vidéo enregistrée lors du sommet virtuel de haut niveau sur la biodiversité de la 75ème session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 2020), le Président Kenyatta a appelé à une action mondiale concertée pour lutter contre le changement climatique.

"Nous devons tous travailler ensemble, Monsieur le Président, avec une ambition accrue grâce à des partenariats, des collaborations et une coopération", a déclaré le Président Kenyatta.

Qualifiant cette année de "super année" pour la biodiversité et la nature, le Président Kenyatta a déclaré que les défis auxquels le monde a été confronté cette année ont constitué une occasion unique de se remettre sur les rails tant en ce qui concerne la biodiversité que la nature.

Le président a souligné que le thème du sommet "Action urgente en faveur de la biodiversité pour le développement durable" en dit long sur le rôle que le monde doit jouer collectivement pour assumer la responsabilité mondiale.

Nous devons reconstruire mieux et plus intelligemment, car ce n’est plus "comme d’habitude", mais plutôt de "procéder différemment" pour faire face de toute urgence aux vulnérabilités de nos sociétés, de nos économies pour une reprise après la COVID-19", a déclaré le Président Kenyatta.

Notant que l'activité humaine a mis le monde dans un état d'urgence global, le président a plaidé pour que les organisations mondiales responsables de la conservation soient habilitées à faire face de manière adéquate aux menaces qui pèsent sur la biodiversité.

"Il est donc essentiel que le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), parmi d'autres organismes mondiaux tels que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Convention for International Trade on Endangered Species, CITES), soient habilités à relever le défi d'une manière globale", a déclaré le président.

Kenyatta a déclaré qu'en tant que l'un des dix pays méga-divers du monde, le Kenya reconnaît le rôle essentiel de la biodiversité dans le soutien des besoins culturels, économiques et environnementaux, y compris le développement durable.

Le président a déclaré au sommet de haut niveau des Nations unies que les efforts de conservation soutenus du Kenya au fil des ans ont commencé à porter leurs fruits.

Il a cité l'interdiction des plastiques à usage unique et le moratoire sur l'exploitation forestière comme quelques-unes des interventions qui ont permis d'obtenir d'énormes bénéfices pour les moyens de subsistance et l'environnement.

"En outre, le Kenya a cherché à prendre des mesures fondamentales dans l'économie verte et bleue fondée sur l'énergie propre, l'augmentation de la couverture forestière, la conservation ainsi que l'utilisation durable des océans pour protéger notre biodiversité", a déclaré le Président Kenyatta.

