RD Congo : Le Président Félix Tshisekedi se réjouit des efforts fournis dans la lutte contre la traite des personnes dans son pays

03 Octobre 2020

Kinshasa, RD Congo, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le Président de la RD Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se réjouit des efforts fournis au plan interne dans le cadre de prévention et de lutte contre la traite des personnes dans son pays, dans sa communication à la 51ème réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, vendredi, par vidéoconférence, à Kinshasa.

Le porte-parole du gouvernement, Jolino Makele, l’a indiqué dans son compte rendu, transmis, samedi, soulignant que le chef de l’Etat a révélé que la côte de la RD Congo en cette matière est montée d’un cran sur l’échiquier international surtout avec la création et l’opérationnalisation de l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Traite des Personnes (APLTP).

En vue de poursuivre cet élan, a-t-il ajouté, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été chargé de faire examiner au niveau du gouvernement (Commission des Lois) et au Conseil des ministres l’avant-projet de loi relative à la traite des personnes qui a été adopté à l’issue de l’Atelier de validation organisé à Kinshasa sur cette question, avant sa transmission au Parlement pour adoption.

Les USA, rappelle-t-on, avaient hissé la RD Congo au niveau 2 sur la liste de surveillance du rapport sur la traite des personnes pour l’année 2020. Une évolution en cette matière est observée malgré la faible politique en place.

Afin de lutter contre la traite des personnes et renforcer le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre la RD Congo et les Etats-Unis, l'ambassadeur américain en RD Congo, Mike Hammer avait lancé, le 18 août, un nouveau programme triennal de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) estimé à 3 millions de dollars.

Ce programme vise à traduire en justice et à protéger les victimes de la traite et vient en appui à l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes (APLTP) créée par le chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Ce programme est géré par l’Organisation internationale pour les migrations (IOM), en coordination avec le programme national du gouvernement de la RD Congo afin de traduire les trafiquants en justice et à protéger les victimes.

La RD Congo a ratifié en octobre 2015 la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée en octobre 2005, plus connue sous le nom de Convention de Palerme, instrument juridique de référence en matière de lutte contre la traite des personnes, ainsi que son protocole additionnel sur le trafic illicite des migrants et celui visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

La traite des personnes, également connue sous le nom d'esclavage moderne comprend à la fois le trafic sexuel et le travail forcé. En RD Congo, les enfants victimes de la traite des personnes travaillent dans les mines, ils sont recrutés comme enfants soldats et d'autres sont forcés de travailler.

La traite des êtres humains est un problème grave qui affecte des millions de personnes à travers le monde, y compris les enfants. À l’heure actuelle, elle est considérée comme une forme moderne d’esclavage et l’une des plus graves violations des droits de la personne.

