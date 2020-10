Amnesty international dénonce la cruauté des autorités saoudiennes envers des migrants éthiopiens

03 Octobre 2020

Paris, France, 3 octobre (Infosplusgabon) – Plusieurs milliers de migrants éthiopiens et leurs familles, expulsés depuis le mois de mars par le Yémen vers l’Arabie Saoudite, souffrent de la cruauté infligée par les autorités saoudiennes a dénoncé samedi Amnesty International, qui exhorte le gouvernement saoudien à les « libérer immédiatement » et à « améliorer nettement » leurs conditions de détention.

« Des milliers de migrants éthiopiens, partis en quête d’une vie meilleure, se retrouvent confrontés à une cruauté inimaginable. Confinés dans des cellules sales, cernés par la mort et la maladie, la situation est si dure qu’au moins deux personnes ont tenté de se suicider. Les femmes enceintes, les bébés et les petits enfants sont détenus dans les mêmes conditions et trois personnes ont déclaré avoir eu connaissance de décès d’enfants », a déclaré l’organisation samedi, dans un communiqué dont copie a été transmise à Paris.

Amnesty International a appelé le gouvernement éthiopien à faciliter sans attendre le rapatriement volontaire et la réinsertion des ressortissants éthiopiens et à faire pression sur le gouvernement saoudien pour améliorer les conditions de détention.

Le rapport d’Amnesty International (AI) publié sous le titre “This is worse than COVID-19” : Ethiopians abandoned and abused in Saudi prisons, est une enquête qui dresse un tableau bien sombre du traitement infligé aux migrants éthiopiens et à leurs familles; ils s'étaient rendus dans le Nord du Yémen pour gagner de l’argent et payer leur passage en Arabie saoudite où ils sont détenus dans des conditions qui mettent leurs vies en danger.

Entre le 24 juin et le 31 juillet 2020, AI a indiqué qu’elle s’est entretenue, via une application de messagerie, avec 12 migrants éthiopiens détenus dont les déclarations ont été corroborées par des vidéos, des photos et des images satellite analysées par le Laboratoire de preuves du programme Réaction aux crises, a expliqué l’ONG.

« En Arabie saoudite, les migrants ont été appréhendés par les forces de sécurité qui ont confisqué leurs affaires et les ont parfois frappés. La majorité d’entre eux ont alors été transférés au centre de détention d’al Dayer. De là, la plupart ont été transférés à la prison centrale de Jizan, puis dans des prisons à Djedda et à La Mecque ; d’autres sont restés à la prison de Jizan et s’y trouvent encore depuis plus de cinq mois », a affirmé AI, qui a ajouté que l’Organisation internationale pour la migration (OIM), a estimé à environ 2 000 Éthiopiens qui sont toujours bloqués côté yéménite de la frontière, sans nourriture, sans eau, ni soins médicaux.

À la lumière de ces éléments, AI a demandé aux autorités éthiopiennes et saoudiennes de collaborer pour assurer le rapatriement volontaire, sûr et digne des ressortissants éthiopiens, tout en soutenant que la communauté internationale a elle aussi un rôle à jouer.

« Si les lieux de quarantaine demeurent un obstacle majeur, d’autres gouvernements et donateurs doivent soutenir l’Éthiopie afin d’accroître leur nombre, en vue de permettre aux migrants de quitter ces conditions infernales dès que possible, a déclaré Marie Forestier.

« Rien, pas même une pandémie, ne saurait justifier la détention arbitraire prolongée et les atteintes aux droits humains infligées à des milliers de personnes », a conclu l’organisation internationale.

