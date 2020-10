Le dialogue inter-libyen au Maroc et en Egypte et la réunion de suivi de la Conférence de Berlin prévue en Allemagne, à la Une des journaux

03 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 3 octobre (Infosplusgabon) - Les journaux libyens parus cette semaine se sont focalisés sur la multiplication des rencontres du dialogue inter-libyen à Bouznika, au Maroc, Montreux en Suisse et Hurghada en Egypte, après l'élan de consensus en Libye, suite à plusieurs événements relatifs notamment, à la proclamation d'un cessez-le-feu et à l'annonce de la démission du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, en octobre, qui ont encouragé l'Allemagne à réunir virtuellement, lundi prochain, les participants à la Conférence de Berlin pour renouveler l'engagement du soutien à une solution politique dans ce pays d'Afrique du Nord.

La presse libyenne s'est également intéressée à la dette publique interne libyenne qui a atteint des proportions exagérées, dans le contexte du blocus du pétrole imposé par les forces de Haftar depuis plus de 8 mois, l'existence de deux gouvernements et la division des institutions étatiques dans le pays.

Sous le titre "De Bouznika à Hurghada ..., le retour", le journal Al-Wassat a écrit que de nombreux observateurs de la question libyenne estiment que les résultats des négociations entre les parties à la crise libyenne en Égypte (Hurghada) et au Maroc (Bouznika), et plus tard en Allemagne, peuvent constituer un "thermomètre" comme indicateur de succès ou d'échec dans la possibilité de parvenir à un accord plus large entre les Libyens lors de la prochaine réunion d'octobre à Genève pour préparer la formation d'un nouveau conseil présidentiel avec la désignation d'un gouvernement d'unité nationale.

Les Nations Unies qui parrainent les réunions, poursuivent une politique d'ambiguïté et d'obscurité concernant les noms pressentis, a souligné le journal.

Le rythme du mouvement diplomatique entre les parties concernées par la crise libyenne s'est accéléré afin de mettre en œuvre un accord d'armistice permanent qui conduira à terme à l'unification des institutions souveraines malgré la présence de points de friction susceptibles de perturber les perceptions d'une solution, notamment en matière de sécurité et de questions militaires, dont dépend le succès d'autres volets politiques, économiques et sociaux qui est le but des pourparlers d'Hurghada, en Égypte, a souligné l'hebdomadaire libyen Al-Wassat.

Le journal a estimé que la percée la plus importante obtenue ici est peut-être l'accord entre deux délégations qui comprennent des officiers de l'armée et de la police représentant à la fois le gouvernement d'union nationale et le commandement général de l'armée nationale libyenne dirigée par Haftar pour renvoyer la question des tâches et des responsabilités de la garde des installations pétrolières à la Commission militaire conjointe 5+5 afin de prendre des mesures pour assurer la régularité du processus de production et d'exportation, et un accord sur la libération immédiate quiconque est détenu sous identité sans aucune condition, ni restriction.

La prise des mesures urgentes pour échanger des détenus en raison d'opérations militaires avant la fin octobre, a figuré dans les recommandations de la réunion en Egypte, a indiqué le journal, citant la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (MANUL).

Le journal a mentionné le retard de la tenue du deuxième tour des pourparlers marocains de Bouznika entre la Chambre des représentants (Parlement) et le Haut Conseil d'État en référence au calendrier convenu, invoquant des "raisons logistiques ", tandis que les informations indiquent que le Conseil d'État a changé les membres de sa délégation, alors qu'une demande de la délégation du Parlement de fixer l'ordre du jour et de comprendre la raison du changement. A rappeler que le dialogue de Bouznika a repris vendredi soir au Maroc après trois reports.

Le journal Al-Wassat a souligné que les autorités marocaines intensifient leurs efforts pour faire de ces pourparlers un succès en réunissant les présidents du Haut Conseil d'État et du Parlement, respectivement, Khaled al-Mechri et Aguila Saleh pour signer les résultats de "Bouznika", relatifs à la détermination du mécanisme de sélection des personnalités qui assumeront la direction des postes de souveraineté dans l'État et la nouvelle restructuration du Conseil présidentiel et du prochain gouvernement d'unité nationale.

Dans le contexte de la lutte d'influence en Libye, le journal a rapporté que la Turquie a fait un pas en arrière sur plusieurs dossiers qui ont été témoins de tensions avec la France, en décidant de faire une autre concession et en déclarant sa volonté de coopérer avec Paris sur la Libye, citant le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, qui a déclaré que l'appel téléphonique qui a eu lieu entre le président turc, Recep Tayyip Erdogan et son homologue français, Emmanuel Macron, était positif, expliquant que la Turquie pourrait coopérer avec la France et d'autres pays en Libye.

Le journal a affirmé que, dans ce climat, des dispositions sont prises pour organiser la prochaine réunion de Genève des pourparlers politiques libyens, sans renoncer à la prudence concernant les mouvements d'armes et "des mercenaires" dans certaines zones de Libye, notamment Syrte et Al-Joufra, qui seront consacrées dans les prochains résultats en tant que deux zones démilitarisées.

Pour sa part, le journal Afrigatenews, a affirmé que l'Allemagne fait pression dans le sensd'une "accélération des efforts" pour résoudre le conflit en Libye et cherche, lors d'une réunion qui sera organisée lundi, à exhorter les parties au conflit à respecter les résultats de la Conférence de Berlin, au premier rang desquels figurent les mécanismes de cessez-le-feu".

Le journal électronique a précisé que l'Allemagne espère qu'une réunion par vidéoconférence sur la Libye qu'elle organisera lundi 5 octobre, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, "accélérera les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu" entre les deux parties au conflit en Libye.

Le journal électronique a cité le délégué adjoint de l'Allemagne aux Nations Unies, Günter Sautter, qui a affirmé que "cette réunion intervient à un moment sensible et que nous avons récemment enregistré des développements encourageants en Libye", espérant qu'un "message fort" serait envoyé lundi.

Afrigatenews a ajouté que l'Allemagne exigera le renouvellement des engagements pris au début de l'année, en particulier leur mise en œuvre, signalant que tous les pays qui ont participé au Sommet de Berlin en janvier, en plus des pays de la région, participeront à la réunion, mais sans la présence des parties libyennes au conflit.

"Nous espérons (lundi) mettre fin aux violations continues et flagrantes de l'embargo sur les armes" imposé à la Libye depuis 2011, ainsi que "renforcer" le rôle des Nations Unies en tant que "médiateur central dans le dialogue politique en Libye", a déclaré Sautter cité par le journal.

Abordant la question de la dette publique libyenne, le journal Al-Wassat a affirmé que les craintes concernant la hausse de la dette publique du pays se sont accrues, après les récentes données de la Banque centrale dans la capitale, Tripoli, qui a estimé la dette publique, pour l'année en cours 2020, à 84 milliards de dinars (environ 60 milliards de dollars), représentant 260% du produit intérieur brut (PIB), ce qui exige, selon les experts ce qu'ils ont décrit comme une "stratégie d'extinction".

Le journal a cité la Banque centrale qui a averti, dans un communiqué, publié récemment, contre "le maintien de la dette publique qui entraînera une baisse des taux de croissance économique et un impact négatif sur le secteur privé".

L'institution d'émission a précisé, selon le journal, qu'"elle a accordé un prêt de 26,7 milliards de dinars pour couvrir le budget général de l'année en cours en raison de la fermeture des champs pétroliers en janvier dernier".OC

Les revenus pétroliers représentent plus de 90% des revenus budgétaires, a rappelé le journal qui précise qu'ils ont considérablement diminué en raison de la fermeture de champs et de ports.

La Compagnie nationale libyenne de pétrole a levé le statut de force majeure dans les champs et les ports qu'elle a qualifié de "sûrs", un jour après que le commandant en chef du commandement général, le maréchal Khalifa Haftar, ait annoncé qu'il lèvera le blocus pétrolier, a rappelé Al-Wassat.

L'analyste économique et fondateur de la Bourse des valeurs libyennes, Souleiman Al-Chouhoumi, a estimé, selon le journal, que la dette publique en Libye est "non organisée" et que ses procédures ne sont pas conformes à la loi, notamment de la part du gouvernement d'union nationale et de la Banque centrale de Tripoli.

