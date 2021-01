Un ministre relève le caractère pléthorique des ONG au Niger

03 Octobre 2020

Niamey, Niger, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre nigérien du Développement communautaire et de l’Aménagement du territoire, Abdou Amani, a relevé ce vendredi, le caractère pléthorique des organisations non gouvernementales au Niger, estimant que leur intervention n’est pas de qualité et qu’elles peuvent mieux faire.

"Globalement, nous estimons qu’il y a trop d’ONG au Niger, parce que la liberté d’association le permet, mais leurs interventions ne sont pas de qualité. Elles peuvent mieux faire et c’est ce qu’attend le gouvernement", a indiqué Abdou Amani dans un entretien à l’hebdomadaire gouvernemental, Sahel Dimanche.

A la date du 31 décembre 2019, le nombre d’ONG au Niger était de 3.169 dont 2.908 nationales et 261 étrangères.

Leurs domaines d’intervention au Niger sont variables et dépendent de ce qui est prévu par les statuts de chacune d’entre elles.

Sur la base des activités qu’elles mènent, il y a des ONG qui sont dans l’éducation, la santé, l’environnement, la culture, le développement social, le développement intégré et dans l’humanitaire.

Le ministère en charge de l’Aménagement du territoire et du Développement communautaire, ministère de tutelle des ONG, a élaboré une stratégie de maitrise des interventions du secteur des ONG, afin de permettre à l’État de les emmener vers la qualité dans ce qu’elles font et par la suite de capitaliser les acquis de leurs interventions.

Selon le ministre, il a été constaté, à la suite d’un diagnostic, une faible maitrise de ce que font les ONG, en raison d’une part du non-respect et du vieillissement des textes qui encadrent le secteur et d’autre part, en raison d’une insuffisance du suivi-évaluation et contrôle du secteur par l’État.

Appréciant la contribution des ONG au développement du pays, le ministre Amani a indiqué qu’il était évident qu’avec 3.169 ONG agréées au Niger, on s’attend à mieux en termes de contribution au développement du pays.

"Nous pouvons dire que les ONG contribuent certes, mais elles peuvent faire mieux. Certaines ONG créées ne sont pas opérationnelles parce qu’elles n’arrivent pas à mobiliser les ressources pour exécuter des projets. D’autres mobilisent des ressources, mais elles ne les injectent pas conformément aux conventions signées avec les bailleurs".

Toutefois, le ministre a rappelé les sanctions qui peuvent être appliquées aux ONG qui manqueraient à leurs obligations d’accompagnement "sincère" des efforts de développement de l’Etat, ou l’implication et le soutien transparents des populations.

"Elles sont passibles d’avertissement écrit, de l’arrêt momentané ou définitif des activités en cours, de la suspension ou du retrait pur et simple de l’agrément, suivant la gravité et l’étendue des fautes commises", a-t-il indiqué.

En outre, les ONG qui méconnaissent les dispositions sociales concernant l’embauche, la répartition de travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, peuvent être déclarées "non éligibles" ou exclues du bénéfice du droit à l’exonération pour une durée allant jusqu’à deux ans.

