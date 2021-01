La version finale de la Charte de la Transition au Mali publiée au journal officiel

03 Octobre 2020

Bamako, Mali, 3 octobre (Infosplusgabon) - La version finale de la Charte de la Transition mise en place au Mali après le coup d'Etat du 18 août dernier, comme réclamée par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a été publiée jeudi au Journal officiel.

Selon cette Charte, le vice-président ne pourra pas remplacer le président de la Transition en cas de vacance du pouvoir et ne s'occupera que des aspects de défense et de sécurité, conformément aux exigences de la CEDEAO.

Dans une première mouture de la Charte, il était mentionné que le vice-président pourrait remplacer le président de la Transition en cas d'empêchement et qu'il devrait s'occuper, en plus des aspects de défense et de sécurité, de la refondation de l'Etat.

L'organisation sous-régionale maintient toujours ses sanctions contre le Mali (fermeture des frontières des Etats membres avec le Mali et suspension des transactions commerciales et financières), malgré la désignation d'un président de la Transition, un militaire à la retraire, et d'un Premier ministre civil.

La CEDEAO avait lié la levée des sanctions à la désignation d'un président de la Transition et d'un Premier civils, à la publication de la version finale de la Charte de la Transition et à l'observation de ses exigences, rappelle-t-on.

