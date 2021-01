Alpha Condé satisfait de la lutte contre la COVID-19 en Guinée

03 Octobre 2020

Conakry, Guinée, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le président guinéen, Alpha Condé, a salué jeudi dans un message radiotélévisé, "l’effort collectif" accompli depuis quelques mois face à la pandémie du coronavirus, dont le premier cas a été décelé le 12 mars dernier dans le pays.

Dans son allocution à l'occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’accession de la Guinée à l’indépendance, le Président Condé a noté que la résilience a été constante et que de nombreuses initiatives ont été déployées par le gouvernement pour permettre d’enrayer la progression de la maladie.

"Notre pays a pu gérer les impacts de la pandémie pour avoir su tirer une grande expérience de l’épidémie à virus Ebola à laquelle la Guinée a été confrontée de 2013 à 2015. Les leçons apprises de la période Ebola nous ont préparé à mieux affronter les difficiles épreuves d’aujourd’hui", a-t-il rappelé.

Il s’est félicité des "résultats encourageants" obtenus dans la lutte contre la COVID-19 dans son pays avant de demander avec insistance le strict respect des consignes devant conduire à l’éradication de la pandémie.

Evoquant la nouvelle Constitution adoptée le 22 mars dernier, il a dit que la Guinée a enregistré "des avancées décisives" sur les questions du genre, notamment l’interdiction des mariages forcés et des mutilations génitales féminines.

La nouvelle Loi fondamentale, a-t-il poursuivi, consacre également le principe de l’égalité femmes-hommes, réalisant ainsi une vraie conquête politique.

La loi prévoit désormais que le Gouvernement et les Assemblées doivent être composés d’au moins un tiers de femmes.

Dans le cadre de l’autonomisation des femmes et des jeunes, l’Etat, a-t-il rappelé, veille à travers des fonds spécifiques, à la préparation de la jeunesse aux défis du futur.

L’école devient ainsi obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, sans oublier la prise en charge des personnes handicapées.

Abordant le volet de l’élection présidentielle du 18 octobre, le chef de l’Etat a dit que la démocratie guinéenne ne connait aucune exclusion, aucun homme, aucune femme politique ne souffre de prison, de bannissement ou de contrainte à l’exil pour ses opinions.

"Je souhaite que cette élection, supervisée par une Commission électorale nationale indépendante (CENI), composée sur une base paritaire entre la majorité présidentielle et l’opposition, soit l’illustration de l’expression de la vitalité du débat démocratique dans notre pays, afin de revisiter ensemble les réalisations et les acquis de cette décennie sur les plans politique, économique et social", a-t-il souligné.

On rappelle que la Guinée a été le premier pays d'Afrique noire francophone à se libérer de la tutelle coloniale en 1958 après le NON obtenu au référendum du 28 septembre, suite à un vote majoritaire pour quitter la Communauté française.

