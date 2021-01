Le Nigeria enregistre 126 nouvelles infections au coronavirus

Votre journal Infosplusgabon du 15 décembre 2020 en kiosque numérique ! AU SOMMAIRE Economie ►Dévalorisation et guerre des devises à l’ère de la Covid-19 (Pages 3) ► Cours de change du franc CFA d'Afrique centrale (Page 4) ► Flambée de l’opération financière d’introduction en bourse d’Airbnb (Pages 4) Education ► L’UNESCO redynamise les comités nationaux de ses programmes scientifiques (Page 5) Santé ►L’Iboga, les autres drogues et leurs effets (Pages 6-7-8-9-10) ► Covid-19: Les annonces flagrantes en France des chiffres sur les décès dus au Covid-19 (Page 11) Formation ►Dossier : Les métiers de la Communication et leurs débouchés (Page 12/ suite et fin).