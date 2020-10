île Maurice : Le pays va mener sa septième enquête sur les maladies non transmissibles

02 Octobre 2020

Port Louis, Maurice, 2 octobre (Infosplusgabon) - Le ministère mauricien de la Santé et du Bien-être va mener la 7ème enquête nationale sur les maladies non transmissibles (MNT) dans le but de déterminer l'incidence et la prévalence des MNT, telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, ainsi que les facteurs de risques associés, au niveau de la population.

On rappelle que la précédente enquête avait eu lieu en 2009.

Le ministre mauricien de la Santé et du Bien-être, le Dr Kailesh Jagutpal, a déclaré que les MNT augmentent la vulnérabilité des individus à la COVID-19, et a exhorté la population à adopter un mode de vie sain en étant physiquement actifs, en consommant des fruits et des légumes, et en évitant le tabac et l'alcool.

Il a également souligné la nécessité d'élaborer un plan de préparation pour renforcer les capacités des différentes institutions en vue de répondre plus efficacement aux différentes situations sanitaires et celles liées à des pandémies.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ORE/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon