Le président tunisien au Koweït pour présenter ses condoléances

Tunis, Tunisie, 2 octobre (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Kais Saeid s'est rendu, ce jeudi, au Koweït pour présenter ses condoléances aux autorités koweïtiennes, suite au décès de l'Émir Cheilkh Sabah Ahmad Jaber El- Sabah.

Le chef de l'État tunisien est accompagné par une délégation comprenant notamment le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jarandi et le premier conseiller chargé du Conseil de sécurité nationale, Abderraouf Atallah.

La présidence de la République tunisienne avait annoncé, mardi, que le président Saied avait adressé un message de condoléances au nouveau Emir, Nawaf Ahmad Jaber El-Sabah à la suite du décès de l'Émir Sabah Ahmad.

Le chef de l'État tunisien avait exprimé, dans son message, sa "grande tristesse et profonde émotion du décès l'un des plus grands dirigeants arabes qui ont sacrifié leur vie pour la cause de leurs pays", affirmant le disparu "a fait d'importantes contributions dans la construction de l'État du Koweït".

"Le disparu a été un grand combattant pour l'unité arabe et pour la cause de la Ummah islamique", avait ajouté Kais Saeid.

Plusieurs présidents et souverains arabes ont afflué au Koweït pour présenter leurs condoléances suite à la disparition, mardi, de l'Emir Sabah Ahmad, à l’âge de 91 ans.

