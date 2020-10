Le gouvernement du Sénégal lance un projet agricole pour lutter contre l'exode rural des jeunes

01 Octobre 2020

Ziguinchor, Sénégal, 1er octobre (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), a lancé, mercredi, à Ziguinchor, au Sud du pays, un projet très ambitieux en vue de sortir les jeunes du chômage.

Ce projet, Agri-jeunes, permettra d'offrir à 150.000 jeunes ruraux dont 45.000 jeunes femmes de l'emploi, a indiqué son coordonnateur national, Massamba Diop, qui souligne que les secteurs ciblés sont les filières agro-sylvopastorales et halieutiques.

Selon lui, l'objectif est de créer et renforcer à terme 25.000 entreprises viables dans les filières citées et ainsi offrir au moins 35.000 emplois décents aux bénéficiaires.

Il indique que les activités vont être exécutées à travers trois composantes, à savoir le développement d'activités économiques rentables, le renforcement des capacités et la facilitation à l'insertion et la coordination, le suivi-évaluation et la gestion des savoirs.

Il renseigne que huit régions du Sénégal vont d'abord expérimenter le projet entre 2020 et 2025.

De l'avis de Massamba Diop, ce projet dont l'un des objectifs est de promouvoir l'inclusion socio-professionelle des jeunes dans les exploitations familiales et les activités rentables génératrices de revenus et d'emplois décents et durables dans l'agriculture, l'élevage et la pêche, permettra de réduire le taux de chômage chez les jeunes qui, pour résoudre leurs problèmes, choisissent le chemin de l'exode ou parfois de l'émigration clandestine.

La mise en place de ce projet a pour objectif, au-delà d'atteindre l'autosuffisance alimentaire qui est une préoccupation majeure des autorités sénégalaises, de maintenir les jeunes dans leur pays.

