Zambie : Invasion de criquets rouges

22 Septembre 2020

Lusaka, Zambie, 22 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre zambien de l'Agriculture, Michael Katambo, a confirmé l'invasion de criquets rouges dans son pays et a révélé que le gouvernement procédera, cette semaine, à des pulvérisations terrestres et aériennes pour contrôler l'apparition de criquets migrateurs africains dans certaines parties des provinces centrales, méridionales et occidentales de la Zambie.

Katambo a annoncé, lors d'un point de presse à Lusaka mardi, que la pulvérisation sera effectuée en collaboration avec l'Organisation internationale contre le criquet migrateur africain, qui est mandatée pour contrôler les ravageurs migrateurs.

Le ministre a déclaré que des cas de criquets migrateurs africains ont été signalés dans le sud de Kazungula, dans les parties occidentales des districts de Sesheke, Mwandi, Nalolo, Mongu, Kalabo, et dans le centre de Shibuyunji et Mumbwa.

Il a déclaré que les produits chimiques et l'hélicoptère destinés à la pulvérisation aérienne sont déjà en place, et que la pulvérisation se fera en même temps que la surveillance et la cartographie pour déterminer l'étendue de l'infestation des criquets migrateurs africains.

M. Katambo a expliqué que la pulvérisation aérienne commencera par les points chauds ou les zones à forte densité de population d'essaims de criquets, tandis que la pulvérisation au sol sera effectuée dans les zones où les criquets sont au stade de nymphes.

Il a indiqué que le ministère de l'Agriculture sera soutenu par l'Unité de gestion et d'atténuation des catastrophes (DMMU) et d'autres ministères concernés ainsi que par des partenaires au développement tels que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon