Mauritanie: Présentation aux partenaires du Programme Prioritaire Elargi

22 Septembre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 22 septembre (Infosplusgabon) - Le premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN-Palais des Congrès) a abrité, ce mardi, une rencontre de présentation du Programme Prioritaire Elargi du gouvernement mauritanien aux Partenaires Techniques et Financiers (PTF), en présence de plusieurs ministres, ambassadeurs, représentants d’organisations et institutions financières internationales, a-t-on constaté.

Dans une allocution prononcée au cours de la cérémonie, le ministre mauritanien des Affaires Economiques et de la Promotion des secteurs productifs, M. Kane Ousmane, a rappelé les effets néfastes de la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19) sur l’économie du pays.

Il a par la suite expliqué qu’il s’agit d’un programme « de 24,1 milliards de MRU, soit 640 millions de dollars américains, qui sera mis en œuvre sur une période de 30 mois. Son objectif est de jeter les bases d’une croissance économique accélérée, durable et inclusive. Une création pérenne d’emplois et une diversification de l’économie. Une amélioration significative du taux de couverture des besoins alimentaires. Assurer un accès aux services sociaux de base de qualité et le renforcement de la solidarité de la nation avec les groupes les plus vulnérables ».

Ainsi, ce programme est articulé autour de six axes « développement d’infrastructures de soutien à la croissance. Amélioration de l’offre sociale et soutien à la demande. Valorisation du potentiel des secteurs productifs et accélération du processus visant l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Appui au secteur privé. Volet gouvernance et mise en œuvre ».

La Mauritanie, rappelle-t-on, a pris rapidement des mesures sanitaires et sécuritaires visant à contenir la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) à partir de la fin du mois de mars 2020.

Celles-ci ont eu des conséquences graves sur l’économie « une contraction du Produit Intérieur Brut, initialement attendu à plus 6% et qui devrait descendre à -3,2% en 2020.

« Une perte de plus de 25% des recettes fiscales et une détérioration de la position extérieure ».

Les Partenaires Techniques et Financiers (PTFS) représentés au cours de cette journée sont l’Union Européenne (UE), la France, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande Bretagne, les Etats-unis d’Amérique, la République Populaire de Chine, le Japon, le Royaume d’Arabie Saoudite, la Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Système des Nations unies (SNU).

