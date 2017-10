Niger : Reconstitution de la réserve nationale : 24 milliards de FCFA mobilisés pour l’achat de 100 000 tonnes de céréales

16 Octobre 2017

Niamey, Niger, 16 octobre (Infosplusgabon) - Les autorités nigériennes ont lancé à partir de Sabon Machi, une localité de la Région de Maradi (centre Sud-Est du pays), la campagne nationale d’achats directs des céréales auprès des petits producteurs agricoles sur l’ensemble du territoire national, rapporte, lundi, l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Placée sous le haut patronage du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, Sadou Seydou, la campagne s’étendra d’octobre à décembre 2017 et vise à permettre, d’une part, de valoriser le travail de ces vaillants paysans en achetant leurs productions à des prix rémunérateurs, et d’autre part, de les sécuriser en leur garantissant un marché.

Cette stratégie permettra d’éviter les spéculations et le bradage des récoltes en période de campagne agricole excédentaire.

A travers cette opération, l’Etat projette de reconstituer, au titre de la campagne 2017-2018, une réserve alimentaire stratégique à hauteur de 100.000 tonnes physiques composées de 50.000 tonnes de mil, 25.000 tonnes de sorgho, 15.000 tonnes de maïs et 10.000 tonnes de riz. Le coût total de la reconstitution (achat, transport, conservation et autres charges connexes) s’élève à environ 24 milliards de F CFA.

L’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) procédera, à lui seul, à l’achat direct auprès des producteurs ruraux, de 60.000 tonnes de céréales réparties comme suit : 50.000 tonnes pour la ‘’Réserve Alimentaire stratégique’’, 10.000 tonnes pour le Stock National de sécurité(SNS).

Pour toucher le maximum de producteurs ruraux qui désirent vendre leurs produits, l’OPVN a identifié et établi un répertoire national de marchés réputés «marchés de collecte» de céréales

FIN/INFOSPLUSGABON/AMP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon