Trois personnes tuées dans un accident de la circulation, samedi à Bamako

08 Mars 2020

Bamako, Mali, 8 mars (Infosplusgabon) - Trois personnes ont trouvé la mort et sept blessées graves, suite à un accident de circulation impliquant deux véhicules de transport en commun, samedi à l'entrée du pont Fahd, sur la rive de droite de Bamako, annonce un communiqué du ministère malien des Transports et de la Mobilité Urbaine transmis, ce dimanche.

Les deux conducteurs, selon les premières analyses, ont eu recours à une vitesse excessive en ville et un dépassement dangereux et interdit sur une ligne continue, ce qui a donné lieu à une collision entre les deux véhicules et percutant sur leur passage six motocyclistes, précise le communiqué.

Le bilan provisoire fait état de trois morts et sept blessés graves qui ont été transportés à l’hôpital Gabriel Touré, le plus grand centre hospitalier de Bamako, ajoute le ministère malien des Transports et de la Mobilité Urbaine.

Les agents de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER) et ceux de la Protection Civile, se sont aussitôt mobilisés pour apporter secours aux blessés et réguler la circulation routière, a-t-on constaté sur place.

Présentant ses condoléances attristées aux familles des morts, et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine invite les usagers au respect des dispositions du code de la route et appelle au civisme de l’ensemble des usagers de la route.

Les accidents de la circulation s'accroissent d'année en année au Mali. Selon les statistiques, en 2018, on a dénombré au Mali plus de 13 mille accidents de circulation routière, ayant provoqué plus de 10.700 blessés et 465 morts.

Selon le ministère malien des Transport et de la Mobilité Urbaine, les défaillances techniques, l'excès de vitesse et l'état défectueux des routes sont les principales des accidents de circulation.

