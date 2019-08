Le Conseil de stabilité financière du Botswana discute de la question de la stabilité du secteur financier

09 Août 2019

Gaborone, Botswana, 9 août (Infosplusgabon) - Le Conseil de stabilité financière (CSF) du Botswana s'est réuni jeudi, délibérant sur plusieurs marchés, les développements réglementaires et d'intérêt public et sur les questions relatives à la stabilité, aux performances et aux perspectives pour le secteur financier.

La réunion, qui s'est tenue à Gaborone, a également porté sur l'environnement macro-économique, le secteur financier étant jugé globalement stable et les risques pour la stabilité financière étant limités.

Selon le FCS, l'évaluation des vulnérabilités, des risques et des conclusions a été faite en ce qui concerne les perspectives économiques mondiales qui devraient s'atténuer en raison des tensions commerciales et géopolitiques ainsi que de l'incertitude politique ayant un impact négatif modeste sur l'économie nationale.

Selon le Conseil de stabilité financière, la faiblesse des résultats régionaux et les conditions météorologiques défavorables contribuent également à freiner la dynamique de croissance intérieure. La réaction mondiale au ralentissement de la croissance et à la modération de l'inflation implique le maintien de taux d'intérêt bas et un nouvel assouplissement de la politique monétaire, sous l'impulsion des grandes banques centrales, avec la possibilité de flux de capitaux vers les marchés émergents plus profonds, plus liquides et stables.

Les vulnérabilités du secteur extérieur, à savoir les chocs commerciaux, les sorties de capitaux et les mouvements défavorables des taux de change qui pourraient présenter le plus grand potentiel de risques élevés pour la stabilité financière, ont été équilibrées par rapport au Botswana.

D'autres vulnérabilités telles que la possibilité d'une croissance et d'un effet de levier excessifs du crédit, les asymétries d'échéances, les difficultés de gestion des liquidités et les liens macro-financiers entre les banques et les institutions financières non bancaires étaient généralement contenues et présentaient un risque minimal pour la stabilité financière.

L'inadéquation excessive des échéances et, à l'occasion, l'excès structurel de liquidité continueraient à entraver la gestion ordonnée de la liquidité du marché. Le taux de croissance du crédit demeure aligné sur les perspectives de croissance de la production et des revenus, mais il continue d'être fortement orienté vers le secteur des ménages.

La santé financière du secteur des entreprises reste bonne, bien qu'il y ait eu des fermetures isolées très médiatisées et des menaces à la viabilité des entreprises. Le crédit au secteur des entreprises par rapport à la taille de l'économie reste faible au regard des normes internationales.

Le marché de l'immobilier continuerait d'afficher des performances satisfaisantes en dépit d'un ratio de crédit sectoriel par rapport au PIB tout aussi faible. L'absence d'un marché immobilier organisé et d'un indice des prix de l'immobilier accessible au public limite la découverte des prix et l'activité sur le marché hypothécaire. La structure des dépôts et la concentration des fonds restent biaisées en faveur du secteur des entreprises, des investisseurs institutionnels et des grands déposants.

Il n'y aurait pas de préoccupations immédiates, mais il peut y avoir des problèmes occasionnels de gestion de la liquidité, en particulier pour les banques individuelles, qui pourraient entraver la transmission de la politique monétaire. Une base moins diversifiée et principalement à court terme pour les dépôts et les fonds volatils nuit également au financement à long terme des entreprises, des projets et des infrastructures.

Le FSC indique que les problèmes de gouvernance et de responsabilité de certaines institutions financières non bancaires, qui se sont posés au cours des deux dernières années, sont réglés par des mesures de réglementation et de surveillance, ainsi que par des enquêtes et des poursuites en cours, comme il convient. Par conséquent, les risques de perte de fonds et d'instabilité financière émanant du sous-secteur restent faibles.

Le Conseil de stabilité financière allègue que les autorités de réglementation respectives continueront d'appliquer et d'améliorer les mesures visant à améliorer la conduite professionnelle et éthique des particuliers et des entreprises du secteur des services financiers en promouvant des cadres de gouvernance qui guideront le comportement approprié des institutions financières, en renforçant la responsabilité fiduciaire individuelle et la fiabilité, notamment la stricte application des obligations d' "adaptation et de conformité".

Le FSC affirme qu'il est nécessaire d'introduire une cartographie des responsabilités pour s'assurer que les individus sont tenus responsables de leurs actes, en s'attaquant au phénomène du "roulement des mauvaises pommes" qui concerne les personnes accusées d'inconduite financière dans un établissement qui se retrouvent dans une autre institution financière sans avoir divulgué leur inconduite antérieure.

Les institutions financières sont encouragées à établir et à tenir à jour, à l'intention de l'industrie, une liste des membres du personnel licenciés ou relevés de leurs fonctions pour avoir commis des actes répréhensibles, malhonnêtes ou d'autres formes d'inconduite grave.

De plus, les organismes de réglementation réévaluent régulièrement l'aptitude et le bien-fondé des employés qui exercent des fonctions jugées susceptibles de causer un préjudice important à l'institution financière ou à ses clients et encouragent le secteur privé à réagir à l'inconduite dans le système financier.

Alors que le Botswana figure toujours sur la liste des juridictions du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) qui présentent des défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités continuent de mettre en œuvre les plans d'action requis pour remédier aux défaillances identifiées.

L'infrastructure de paiement reste stable, avec l'accueil ordonné de nouvelles plateformes et méthodes de paiement, en particulier à la suite de la promulgation du règlement sur les paiements électroniques.

Le Rapport sur la stabilité financière de 2019, qui sera publié en septembre 2019, contient une analyse et une discussion complètes. Le Conseil a également entamé la discussion sur un fonds de protection des dépôts et a conclu la consultation sur le cadre de politique monétaire surveillée.

Le cadre décrit les mesures stratégiques possibles et situationnelles qui pourraient être prises pour faire face à l'évolution de la situation, notamment des prescriptions concernant le ratio prêt-valeur, le ratio de la dette au revenu et le ratio du service de la dette, à titre de mesures ou d'outils pour favoriser des pratiques de prêt sûres et saines.

FIN/INFOSPLUSGABON/AZR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon