Mali : Le médiateur de la CEDEAO satisfait de l’investiture du président de la transition

25 Septembre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le médiateur de crise sociopolitique née du coup d’Etat au Mali, l’ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, pour le compte de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), s’est dit satisfait de l’investiture vendredi, à Bamako, du Colonel-major à la retraite Bah N’Daw (70 ans) et du Colonel Assimi Goïta (37 ans) respectivement comme président et vice-président de la Transition.

"Aujourd'hui, nous avons assisté à l'assermentation de Son Excellence M. Bah N'daw et du colonel Assimi Goïta en tant que président et vice-président du gouvernement de transition du Mali. L'équipe de médiation de la CEDEAO félicite ces nouveaux dirigeants maliens et leur souhaite plein succès", a écrit, sur son compte twitter, Goodluck Jonathan peu après la cérémonie.

Dans les jours à venir, un gouvernement de transition composé de 25 membres dirigé par un Premier ministre et un conseil national de la Transition (CNT) tenant lieu de Parlement de 121 membres seront mis en place. La durée de la Transition est de 18 mois.

La CEDEAO ne s’est pas encore prononcée sur les sanctions infligées au Mali depuis le début du coup d’Etat du 18 août dernier qui a chassé Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir.

