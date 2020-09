Un projet de 62 millions de dollars pour 160 000 ménages ruraux pauvres au Royaume du Lesotho

25 Septembre 2020

Paris, France, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le gouvernement du Royaume du Lesotho ont signé, jeudi, par correspondance, un projet d’un montant de 62 millions de dollars au bénéfice de 160 000 ménages ruraux pauvres pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, atténuera les conséquences des changements climatiques et renforcera les moyens d’existence en vue d’accroître les revenus.

Le programme, intitulé Projet de développement de la petite agriculture (SADP-II) et qui concernera les dix districts du royaume, permettra de proroger de six ans le SADP-I, favorisera les cultures de rente, telles que les fruits et légumes, reliera les agriculteurs aux marchés où ils peuvent vendre leurs produits et ciblera les femmes qui représenteront 50% des participants au projet, et les jeunes environ 35%.

Les participants au projet auront accès à de nouvelles solutions techniques de gestion de la terre et de l’eau, notamment à des dispositifs de modernisation des infrastructures d’irrigation visant à réduire la dépendance des producteurs à l’égard de l’agriculture pluviale et suivront des cours de formation à la nutrition, à la préparation des produits alimentaires et à l’amélioration de l’hygiène.

Depuis 1995, le FIDA, institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations unies basée à Rome, la capitale italienne, a investi 92,1 millions d’USD dans 11 projets et programmes de développement rural menés au Royaume du Lesotho, dont la valeur totale se chiffre à près de 232,6 millions d’USD. En tout, 339 720 ménages ruraux ont bénéficié directement de ces projets.

