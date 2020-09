Réunion du Groupe de travail économique international sur la manière de résoudre le problème d'électricité en Libye

25 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le Groupe de travail économique (GTE) créé par le processus de Berlin, a tenue une réunion avec la nouvelle direction de la Compagnie générale libyenne d'électricité (GECOL) pour discuter des plans pour faire face à la crise "inacceptable" de l'électricité dans le contexte des efforts libyens pour rouvrir le secteur de l'énergie.

"Les Libyens de tout le pays sont confrontés à des pannes d'électricité quotidiennes aiguës, qui durent parfois 16 heures par jour ou plus", a rappelé un communiqué publié vendredi par la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL) à l'issue de la réunion présidée, le 23 septembre, par la représentante spéciale par intérim du secrétaire général des Nations unies, Stephanie Williams, et l'ambassadeur désigné de l'Union européenne en Libye, José Sabadell, en tant que président tournant du GTE.

Le vice-président du GECOL, Abdessalem al-Ansari, a présenté un plan pour combler le déficit actuel de 3.000 MW avec des lignes d'efforts à court et à long termes, a précisé le communiqué qui indique que M. al-Ansari a identifié la réalisation de la maintenance et le maintien de la stabilité du réseau comme les principales lignes d'effort à court terme.

Il a noté que cette dernière était compliquée par la difficulté de mettre en œuvre un programme de délestage efficace, ajoutant que des dommages à la salle d'opération du GECOL et la défaillance d'un câble de transmission principal comme contribuant aux pannes de courant à Tripoli.

Le responsable libyen a déclaré que les flux de revenus vers GECOL provenant de la collecte des tarifs étaient proches de zéro et que la collecte devait s'améliorer si l'entreprise devait devenir viable.

La réunion avec les dirigeants du GECOL a regroupé plus de quarante membres de la communauté diplomatique en Libye, dont des représentants de l'Égypte, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Tunisie, de la Turquie, des Émirats arabes unis, du Royaume-uni et des États-unis, de la Ligue des États arabes et l'Union africaine.

Plusieurs experts économiques libyens du Dialogue d'experts économiques libyens y ont également participé et ont fourni des conseils et des suggestions sur la manière de mettre en œuvre des réformes structurelles.

Les participants au GTE ont exprimé leur inquiétude face à la détérioration de la situation et se sont engagés à soutenir le GECOL dans la résolution de la crise de l'électricité à accorder la priorité à l'entretien vital, améliorer la participation du secteur privé, y compris dans les énergies renouvelables, et renforcer la coopération avec les États voisins considérés comme des domaines dans lesquels le soutien pouvait être renforcé.

La Libye est confrontée ces dernières années à des coupures intempestives d'électricité en raisons d'un déficit récurent de production, entraînant des manifestations de citoyens qui ont réclamé le limogeage des responsables de GECOL accusés de corruption.

