La Somalie s'engage à promouvoir la démocratie, la responsabilité et à relever le défi du coronavirus

New York, Etats-unis, 25 septembre (Infosplusgabon) - La Somalie travaille avec ses partenaires internationaux pour construire un pays démocratique, inclusif et prospère pour ses citoyens, a déclaré jeudi, le président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, plus connu sous le sobriquet de "Farmajo", à l'Assemblée générale des Nations unies.

« Malgré les défis posés par la COVID-19, nous travaillons toujours dur pour entreprendre des élections nationales inclusives où le peuple somalien pourra déterminer son avenir », a-t-il déclaré.

« Nous sommes fermement engagés à promouvoir et à instiller une forte tradition de démocratie et de gouvernance responsable qui sert avant tout, le peuple somalien ».

Comme toutes les nations du monde, la Somalie a été gravement touchée par la pandémie de la COVID-19.

Le Président Mohamed a fait état de la "douloureuse" contraction de l'économie et des pertes d'emplois, ainsi que de la nécessité de continuer à investir dans les services publics de base pour protéger les citoyens contre le virus.

« Vous pouvez tous comprendre qu'il s'agit d'une tâche énorme pour un Etat post-conflit en voie de redressement comme la Somalie", a-t-il affirmé, "mais notre gouvernement est et restera déterminé à relever les divers défis qui se présentent à lui ».

En réponse à la crise, les autorités somaliennes ont mis en place des exonérations fiscales sur les denrées alimentaires de base, donnant ainsi la priorité aux populations. Elles commencent maintenant à ouvrir prudemment l'économie afin que la vie normale puisse reprendre.

La Somalie a également obtenu un allègement de la dette de ses principaux créanciers internationaux et le président a reconnu ce soutien à sa juste valeur.

« Alors que nous progressons vers l'annulation de la dette grâce à nos réformes économiques, nous restons conscients que l'avenir économique de la Somalie et la prospérité de son peuple sont étroitement liés à ceux du reste du monde", a-t-il noté, tout en soulignant l'importance que revêt l’accroissement des échanges commerciaux et des investissements dans le pays.

S'adressant au reste du monde, le Président Mohamed a également insisté sur la nécessité d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030.

Les 17 ODD visent à réduire l'extrême pauvreté et la faim et à créer un avenir meilleur pour tous les peuples et la planète.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser qui que ce soit derrière », a déclaré M. Mohamed, faisant écho à la promesse des ODD.

« Cela signifie que les Nations unies devront s'améliorer, innover plus rapidement et mieux répondre aux besoins des nations les plus fragiles et des communautés vulnérables ».

