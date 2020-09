Lancement au Sénégal d'un projet agricole pour la sécurité alimentaire et le pouvoir financier des populations du Sud du pays

25 Septembre 2020

Ziguinchor, Sénégal, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le Réseau africain pour le développement intégré (RADI), dans son combat pour assurer la sécurité alimentaire aux couches vulnérables, a lancé jeudi dans la région de Kolda, au Sud du Sénégal, un ambitieux projet, ''BEYDARI-Kolda'' , qui veut dire "un plus pour Kolda" en langue poulaar.

Ce projet, d'une durée de vingt mois, a été lancé en partenariat avec l'Organisation non gouvernementale (CIVESMundi) et l'Agence espagnole de Coopération internationale pour le Développement (AECID), qui l'a financé.

Selon la coordonnatrice du Programme juridique du RADI, Saly Thiam, l'objectif de ce projet est d'aider à améliorer les conditions de vie et l'état nutritionnel des ménages vulnérables des populations locales et, particulièrement, celles de la zone de Saré Bidji, par le renforcement des productions vivrières, la transformation et la commercialisation des produits agricoles de manière générale et la promotion d'une alimentation de qualité et variée au sein des familles bénéficiaires.

Il sera mis en place une ferme pilote et une unité de transformation de produits locaux au profit des populations des villages de Méribé Demba et de Diatoumane.

Le maire de la commune de Saré Bidji, Malang Mballo, s'est réjoui de la venue de ce projet qui, selon lui, va permettre de réaliser un vieux rêve.

Selon lui, les activités agricoles, avicoles, piscicoles et maraichères permettront sans aucun doute aux populations de Kolda d'améliorer leurs nourritures quotidiennes, tout en renforçant leur pouvoir économique.

Pour montrer leur détermination à prendre en compte les préoccupations des bénéficiaires, les responsables de RADI ont profité de cette rencontre pour planifier sur place les activités avec une implication de tous les participants.

La région de Kolda est une zone agricole par excellence. Diverses cultures vivrières y sont pratiquées par les populations, notamment le riz, le mil, le maïs, le sorgho, le fonio, tout comme celles commerciales telles que l'arachide ou le coton.

C'est aussi une zone d'élevage, la région étant la deuxième zone sylvo-pastorale du Sénégal.

Mais cela ne profite pas beaucoup aux populations qui vivent dans une précarité totale, faute de mise en valeur de ses potentialités.

