Une nouvelle date fixée pour la réunion des chefs de gouvernements du Commonwealth

25 Septembre 2020

Kigali, Rwanda, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le président rwandais, Paul Kagamé, et la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, ont annoncé la nouvelle date de la réunion des chefs de gouvernements du Commonwealth (CHOGM), qui devait se tenir à Kigali en juin 2020, mais a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

La nouvelle date convenue avec les pays membres sera celle de la semaine du 21 juin 2021.

La CHOGM se tient habituellement tous les deux ans et constitue la plus importante réunion consultative et décisionnelle du Commonwealth.

Les dirigeants du Commonwealth ont choisi le Rwanda comme hôte de leur prochain sommet lors de leur réunion tenue à Londres en 2018.

"La CHOGM Rwanda 2021 sera une occasion exceptionnelle de délibérer ensemble sur les énormes défis et opportunités technologiques, écologiques et économiques auxquels le Commonwealth est confronté en particulier nos jeunes, et qui sont d'autant plus pressants en raison de la pandémie de la COVID-19é, a déclaré le Président Kagamé.

"Le Rwanda se réjouit d'accueillir tous les délégués et participants à Kigali l'année prochaine pour une réunion sûre et productive", a-t-il ajouté.

"Lors de cette CHOGM historique, la première à se tenir en Afrique depuis plus d'une décennie, nous nous attendons avec impatience à ce que les dirigeants du Commonwealth se réunissent pour prendre des mesures pratiques sur les problèmes critiques auxquels nous sommes tous confrontés", a déclaré la secrétaire générale du Commonwealth.

"Nos réunions au Rwanda nous donneront une réelle opportunité de nous concentrer sur notre relance post-COVID, mais nous savons aussi que la pandémie n'a pas réduit l'urgence avec laquelle les défis mondiaux tels que le changement climatique, l'économie mondiale, le commerce et le développement durable doivent être traités de manière décisive par le biais de la coopération multilatérale et du soutien mutuel", a-t-elle indiqué.

Le sommet des dirigeants, qui est précédé de réunions pour les représentants des réseaux du Commonwealth pour la jeunesse, les femmes, la société civile et les entreprises, se tiendra à Kigali, la capitale rwandaise.

Le Commonwealth est une association de 54 pays indépendants et égaux. Représentant un tiers du monde, il compte 2,4 milliards de personnes et comprend à la fois des économies avancées et des pays en développement.

Parmi ses membres, 32 sont de petits Etats, dont de nombreuses nations insulaires.

