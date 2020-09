Célébration de l’édition 2020 de la Journée internationale de la paix

25 Septembre 2020

Libreville, Gabon, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la Culture (UNESCO) en partenariat avec la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) célèbrent en ligne l’édition 2020 de la Journée internationale de la paix sous le thème « Façonner la paix ensemble ».

Au regard des défis sécuritaires, humanitaires et sanitaires auxquels fait face l’Afrique en général, et sa région Afrique centrale en particulier, les trois institutions ont stratégiquement opté pour le

Sous-thème : « Pandémie de la COVID-19 : opportunité d’une résolution durable des conflits armés en Afrique centrale ou conjoncture favorisant leur aggravation ? ».

Cette initiative réunira des experts d’horizons divers, les hauts responsables des trois institutions organisatrices et leurs collaborateurs, les coordonnateurs résidents des Nations Unies dans les

États CEEAC, les représentants spéciaux des Nations Unies dans la Sous-région, les représentants des États membres, les représentants des organisations sous régionales, les représentants des Organisations de la Société Civile.

Cette réunion virtuelle aura pour principal objectif la mise en exergue d’initiatives conjointes pouvant concourir à l’instauration d’une paix durable dans la sous-région. Seront aussi mis en lumière les opportunités que représente la COVID-19 pour la paix, les contributions de l’UNOCA,

de l’UNESCO et de la CEEAC à la promotion et à la consolidation de la paix en Afrique centrale, et le rôle capital des jeunes et des femmes dans la préservation de la paix.

Le travail des participants devra déboucher sur des propositions concrètes susceptibles d’inspirer des programmes et actions communes de la CEEAC et des Nations Unies.

