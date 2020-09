Le HCR au secours des familles déplacées et affectées par les inondations au Sahel

25 Septembre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 25 septembre (Infosplusgabon) - Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) intensifie ses efforts pour venir en aide aux familles déracinées au Sahel, parmi plus de 700.000 personnes affectées par les inondations dévastatrices dans la région, indique, ce vendredi, un communiqué de l'organisation.

Le HCR souligne que des milliers de sinistrés ont d’urgence besoin d’abris, d’eau potable et de soins de santé dans de vastes zones au Burkina Faso, au Tchad, au Mali et au Niger.

Les précipitations les plus fortes, qui ont commencé en août, seraient les pires depuis plus d’une décennie.

Des habitations ont été détruites, des centres de santé endommagés et des terres agricoles submergées par les inondations à travers tout le Sahel, où des violences aveugles et intenses ont déjà forcé plus de 3,5 millions de personnes à fuir à l'intérieur de leur pays ou au-delà de leurs frontières.

"Les réfugiés, les déplacés internes et leurs hôtes étaient déjà au bord du gouffre et avaient d’urgence besoin de notre aide", a déclaré Millicent Mutuli, Directrice du bureau régional du HCR pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

"Les inondations aggravent encore davantage les difficultés, tout en entravant nos efforts pour répondre à l’une des crises humanitaires les plus sévères et à la croissance la plus rapide au monde", a-t-elle ajouté.

A travers toute la région, les infrastructures, y compris les installations médicales, sont endommagées, ce qui impacte les efforts nationaux de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19 et d’autres maladies, comme le paludisme et la rougeole.

Les sources d’eau étant désormais contaminées et les latrines inondées, une épidémie de choléra pourrait être à craindre.

Les cultures ont été détruites par les inondations, ce qui accroît les pénuries de vivres et la vulnérabilité des fermiers et de leurs familles dont les revenus dépendent des moissons.

Dans la région, le Niger est le pays le plus durement touché.

Les autorités nigériennes ont fait état de 71 morts, de 90 blessés et de plus de 350.000 personnes affectées par les inondations à travers tout le pays, en particulier dans la région de Maradi, a indiqué le HCR, qui mobilise de l’aide pour les déplacés internes dans les zones où les populations se déplacent avec de l’eau jusqu’à la taille ou en pagayant à bord de canoës.

Au Burkina Faso, les inondations ont affecté l’ensemble des 13 régions, ayant causé la mort de 41 personnes, fait 112 blessés et laissé 12.378 ménages sans abri.

Le Burkina Faso accueille actuellement plus d’un million de déplacés internes, soit la moitié de la population déplacée interne à travers toute la région du Sahel.

"Nos équipes sont engagées dans une course contre la montre pour renforcer les abris existants, construire de nouveaux abris dans des zones plus sûres, et relocaliser les familles déplacées affectées", informe le communiqué.

Au Tchad, où plus de 236.000 personnes ont été affectées par les inondations, le HCR et d’autres partenaires fournissent d’urgence des abris, de la nourriture, des articles de première nécessité et des soins de santé. Dans la province de Goré, au sud du pays, 1735 réfugiés ont été touchés, et au moins 283 ménages ont vu leurs terres agricoles inondées et leurs cultures détruites.

Le HCR a distribué des articles de secours pour aider les personnes affectées à répondre à leurs besoins immédiats.

Au Mali, des milliers de déplacés internes et de membres des communautés locales ont été affectés par les inondations.

Des centaines de maisons ont été détruites dans les régions de Gao, Mopti, Ségou et Sikasso.

Le HCR exhorte les gouvernements de la région à inclure les réfugiés, les déplacés internes et leurs communautés d’accueil dans les efforts de réponse aux inondations et à leurs conséquences.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon