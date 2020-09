Fayez al-Sarraj réaffirme devant l'AG de l'ONU, le rejet par la Libye de toutes les formes de terrorisme

25 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 25 septembre (Infosplusgabon)- "Mon pays réaffirme son rejet et sa condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, quelle qu'en soit la source et quels qu'en soient les motifs", a affirmé jeudi le président du Conseil présidentiel libyen, Fayez al-Sarraj, devant la 75ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, assurant qu'"il s'agit d'un phénomène mondial qui ne doit être lié à aucune religion ou conviction".

"Mon pays a fait d'énormes sacrifices pour éliminer les organisations terroristes qui comprenaient un certain nombre de combattants étrangers, y compris l'Etat islamique, qui nous vient de l'étranger, qui non seulement menace la sécurité, la stabilité et la sûreté de la Libye, mais cherche à exploiter nos ressources naturelles et à les employer pour aller à l'étranger, afin de mettre en œuvre ses plans sanglants qui sont sans aucun lien avec l'Islam", a ajouté M. al-Sarraj.

On note que l'organisation de l'Etat islamique (Daech) conserve encore des cellules actives qui mènent de temps et autres des attaques, bien que l'organisation a été battu en décembre 2016 dans son fief à Syrte, où elle a installé un Emirat islamique.

Le président du Conseil présidentiel a rappelé que la Libye a ratifié toutes les conventions internationales relatives à la lutte contre le terrorisme, et la stratégie des Nations unies pour lutter contre le terrorisme et ses quatre piliers sont considérés comme l'un des plus importants cadres juridiques internationaux, axés sur les lois et législations nationales dans le domaine de la lutte contre ce phénomène.

Il a ajouté que le renforcement de la coopération régionale et internationale restait le meilleur moyen de traquer les réseaux terroristes et de les éliminer partout où ils se trouvent, ajoutant dans ce contexte, l'importance de soutenir les plans et programmes de coopération régionale et sous-régionale, y compris ce que la Libye est parvenu à réaliser , avec certains pays voisins, en termes de mesures et de procédures importantes pour contrôler et surveiller les frontières communes et arrêter les terroristes et les poursuivre.

Evoquant la question de l'immigration clandestine, M. al-Sarraj a dévoilé que "son pays accorde une attention constante au phénomène de la migration illégale et s’attaque au problème du flux continu de ces migrants qui s’exposent à l’exploitation des réseaux de trafic d’êtres humains et aux dangers de la traversée de la mer".

Il a estimé que "cette migration est devenue le titre d'une tragédie humaine que la communauté internationale n'a pas été en mesure de résoudre jusqu'à présent.

"Mon pays, en tant que pays de transit, est confronté à de graves répercussions économiques, sociales et sécuritaires du fait de ce phénomène, qui a exacerbé l'instabilité qu'il traverse, qui a laissé des difficultés et des problèmes qui se répercutent négativement sur la société libyenne", a-t-il ajouté.

Le responsable libyen a affirmé aussi qu'il est difficile d’y faire face sans coopération et assistance extérieure à la hauteur de ces défis et de leurs graves répercussions.

"Nous recherchons une coordination et une consultation accrues avec les organisations internationales avec lesquelles, nous sommes liés aux programmes de travail, d'une manière qui conduise à des données réalistes et objectives sur les migrants dans le pays, ainsi que sur les problèmes et les difficultés auxquels ils sont confrontés", a-t-il indiqué.

"Nous ne pensons pas que des rapports unilatéraux contenant des données et des chiffres inexacts et exagérés contribueront à trouver des solutions appropriées aux problèmes de ce phénomène, dans la mesure où ils conduisent à la déception, pour leur focalisation sur les allégations de violations par des individus affiliés aux autorités nationales compétentes, sans référence aux efforts continus entrepris par ces autorités en faveur des migrants, et en les ignorant face à la charge humanitaire de la Libye de plus d'un demi-million d'immigrés illégaux vivant en harmonie et en paix parmi les Libyens et travaillant dans divers secteurs pour économiser de l'argent à envoyer à leurs familles dans les pays d'origine", a-t-il souligné.

M. al-Sarraj a rappelé qu'il est largement admis au niveau international que relever les défis de la migration dépasse les capacités de chaque pays et que la Libye est une victime et non une cause de cette migration, et par conséquent, "nous réaffirmons que la meilleure solution est de s'attaquer aux véritables causes qui poussent les gens à rechercher cette migration irrégulière".

Il a ajouté qu'"il est impératif que la communauté internationale apporte son aide aux pays exportateurs de migration et les encourage à concevoir et à mettre en œuvre de véritables programmes et projets de développement, à améliorer les performances de leurs secteurs de production et de services, et à faire tout ce qui pourrait contribuer à l'élimination de la pauvreté, du chômage et des difficultés de vie, et dissuader les gens de la recherche de cette migration risquée".

Pays à la fois de destination et de transit de l'immigration clandestine vers l'Europe, la Libye est confrontée, ces dernières années, à un important flux de migrants clandestins, estimés à plus d'un million d'individus, qui attendent l'opportunité pour embarquer dans un bateau de fortune pour traverser la Méditerranée vers l'Europe.

