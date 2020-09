Le président tunisien appelle à la restructuration de la dette extérieure africaine

25 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 25 septembre (Infosplusgabon) - La situation dans le monde nécessite davantage de travail solidaire et de conjugaison des efforts de la Communauté internationale, a plaidé jeudi le président tunisien, Kaïs Saïed, qui s’adressait, en direct par visioconférence au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'occasion du sommet sur la "Gouvernance mondiale après le Covid-19".

Il a renouvelé son appel à la communauté internationale pour poursuivre le soutien nécessaire au continent africain et à l'aider à valoriser tout son potentiel, grâce à la restructuration de sa dette extérieure, de façon à contribuer à la réalisation des aspirations de ses peuples pour davantage de sécurité et de stabilité, tout en leur permettant de jouir de tous leurs droits, notamment économiques et sociaux.

Le chef de l'État tunisien a également renouvelé son appel en faveur de l'adoption d'une nouvelle approche de la sécurité internationale basée, principalement, sur le renforcement de la coopération et de la synergie entre les États et les peuples.

Pour lui, cette nouvelle approche doit aussi être adoptée sur des bases humaines, afin de promouvoir la coopération et de créer un système international plus juste et capable de faire face à la pandémie et à tous les autres défis.

Le président tunisien a enfin mis l'accent sur l'importance d'un travail commun pour une coopération à laquelle toutes les parties adhèrent, afin de trouver des solutions aux conséquences de la crise sanitaire et pour réaliser les objectifs de l'Agenda sur le développement durable 2030.

