Football: Décès de l'ancien défenseur camerounais M'Bom

25 Septembre 2020

Douala, Cameroun, 25 septembre (Infosplusgabon) - L'ancien défenseur camerounais, Ephrem M'Bom, est décédé dimanche à Douala après une longue maladie. Il avait 66 ans.

M'Bom était membre de l'équipe des Lions Indomptables (l'équipe nationale camerounaise) qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 1982 en Libye, et plus tard dans la même année, il faisait partie de l'équipe camerounaise qui a fait ses débuts en Coupe du monde de la FIFA en Espagne.

Il a passé toute sa carrière dans son pays, notamment avec le légendaire Canon de Yaoundé, remportant cinq titres de champion du Cameroun (1979, 1980, 1982, 1985 et 1986) et trois Coupes du Cameroun (1978, 1983 et 1986).

M'Bom a également remporté trois trophées de la CAF avec le Canon de Yaoundé, à savoir la Coupe d'Afrique des clubs champions (aujourd'hui Ligue des champions de la CAF) à deux reprises en 1978 et 1980, ainsi que la défunte Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes en 1979.

M'Bom a également joué dans d’autres clubs notamment à Douala avec Rail et Léopard et à Yaoundé avec Dragon, avant de prendre sa retraite en 1990. Il a ensuite occupé divers postes dans le sport camerounais jusqu'à sa mort.

