Coronavirus : Reprise des activités des unions africaines de rugby conformément aux directives sanitaires

25 Septembre 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 25 septembre (Infosplusgabon) - Alors que la santé et la sécurité pour tous restent la priorité absolue de toute la communauté sportive en Afrique, Rugby Afrique a annoncé, jeudi, qu'il s'apprêtait à reprendre ses activités.

La famille du rugby a été gravement touchée par la crise du coronavirus, « mais en tant que communauté, nous restons forts », a déclaré Rugby Afrique dans un communiqué, annonçant le résultat de sa campagne d'aide contre la COVID-19 qui a soutenu 31 fédérations membres à travers une campagne de solidarité dédiée.

En juin, Rugby Afrique a annoncé le déblocage immédiat de 170.000 euros dans le cadre du fonds de solidarité pour ses fédérations membres.

Le Comité exécutif de Rugby Afrique avait lancé la campagne d’aide à la lumière de la crise sanitaire actuelle et de l'impact immédiat qu'elle a eu sur la communauté du rugby dans son ensemble.

Les 31 fédérations de rugby ont toutes reçu le fonds de solidarité de Rugby Afrique et l'ont utilisé pour la distribution de kits alimentaires d'urgence, un soutien médical ainsi que pour l’achat d'équipements de protection individuelle tels que les masques et les gels désinfectants pour les mains pour les clubs et les joueurs dans leurs pays respectifs.

Toutes les fédérations membres étaient éligibles à cette aide financière et pouvaient utiliser les fonds en fonction de leurs besoins, tandis que l'aide financière accordée tenait compte de la taille de la fédération et de son niveau de développement.

Les fédérations de rugby qui ont reçu des subventions du fonds de solidarité de Rugby Afrique sont les suivantes : Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Égypte, Eswatini, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maurice, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

« L’octroi de la subvention de solidarité n'aurait pas pu avoir lieu à un moment plus opportun, car nous avons vu la nécessité de donner des kits alimentaires à nos enfants vulnérables qui jouent au rugby et qui ont besoin de nourriture. Il était également nécessaire de fournir des équipements de protection à nos joueurs de rugby afin de minimiser la propagation de la COVID-19 au sein de notre fraternité du rugby", a déclaré le président de la fédération de rugby du Lesotho, M. Fetang Selialia.

Jean-Baptiste Gobelet, directeur de la fédération mauricienne de Rugby, a ajouté : « Cette campagne menée par Rugby Afrique a eu un impact considérable à Maurice. La Fédération de Rugby est la seule fédération sportive du pays qui a fourni une assistance sociale de cette ampleur pendant la période de la COVID-19 ».

« Il était nécessaire que le rugby prouve nos valeurs et notre solidarité. Par ailleurs, la fédération a rapidement mis en place un plan de reprise des activités de rugby en juillet et août pour maintenir les liens avec tous les membres. Les enfants et leurs familles sont reconnaissants de ce soutien et le rugby a encore plus conquis le cœur du réseau social de l'île Maurice ».

« Dans les mois à venir, nous allons poursuivre notre travail dans les différentes régions de l'île Maurice pour rendre le rugby plus populaire dans les écoles. Le rugby a un rôle à jouer qui va au-delà du sport, il est un véritable vecteur social qui va attirer de plus en plus de jeunes vers la pratique de ce sport ».

En attendant, le Comité exécutif de Rugby Afrique a déclaré : « Le fonds de solidarité de Rugby Afrique est une mesure unique pour lutter contre les effets de la pandémie de la COVID-19 ».

« Avec ce fonds, nous voulions envoyer un signal de soutien et d'espoir à nos fédérations membres dans les moments difficiles. Le déroulement de cette campagne et la façon dont les fédérations ont suivi le processus de conformité ont été très instructifs ».

« Notre travail et notre stratégie de développement vont évidemment bien au-delà du fonds de solidarité qui était un projet unique dans l'histoire du Rugby en Afrique jusqu'à présent. Partout sur le continent, les pays reviennent pas à pas pour s'entraîner et jouer au rugby conformément aux directives gouvernementales et sanitaires ».

