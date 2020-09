La crise sanitaire a touché 90 pc des PME en Tunisie

25 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 25 septembre (Infosplusgabon) - Onze pour cent des petites et moyennes entreprises en Tunisie ont fermé la porte à cause de la pandémie du coronavirus (COVID-19), selon le directeur et fondateur de l'Institut de sondage "One to one for research and Polling", Youssef Medeb.

"Les effets négatifs de la pandémie sur les petites et moyennes entreprises en Tunisie sont terribles", a estimé le directeur de cet Institut basé à Tunis et opérant dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Selon lui, la pandémie du coronavirus a touché 90 pc des petites et moyennes entreprises dont 4 pc seulement ont pu faire face à la crise sanitaire.

60 pc des petites et moyennes entreprises n'ont pas pu adopter le travail à distance pendant le confinement sanitaire général, a-t-il ajouté.

L'étude menée par l'institut de sondages a concerné un échantillon de 500 entreprises qui emploient entre 6 et 199 travailleurs sur un total de 20.000 unités évoluant en Tunisie.

Le sondage a été effectué du 3 août au 4 septembre, signale-t-on.

Ces résultats ont été présentés lors d'une rencontre organisée par la Confédération des entreprises en Tunisie, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement.

