22 migrants retenus de force dans un centre illégal de détention libérés en Tunisie

24 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 24 septembre (Infosplusgabon) - Le ministère tunisien de l'Intérieur a libéré 22 migrants subsahariens qui étaient retenus de force dans le centre "El Ouardia" à Tunis, deux mois après la décision de leur libération prise par le tribunal administratif.

Le cas de ces 22 migrants a été porté devant cette juridiction par un groupe d'avocats, soutenus par l'organisation "Avocats sans frontières", le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, l'Organisation internationale de lutte contre la torture et l'Organisation tunisienne "Terre de refuge".

L'annonce a été faite mercredi par quatre organisations de Défense des droits de l'homme tunisiennes et internationales dans un communiqué conjoint.

Ces organisations considèrent cette libération comme une victoire incomplète, car de nouveaux migrants sont retenus dans le même centre dans de très mauvaises conditions et sans contrôle ni surveillance judiciaires et sans qu'ils puissent être assistés par un avocat.

On ne leur pas non plus signifié, par écrit, les accusations portées contre eux, alors qu'ils sont retenus dans un centre non réglementaire, selon un communiqué signé par des organisations humanitaires.

Les organisations ont, à cet égard, appelé le ministère tunisien de l'Intérieur au respect de la décision du tribunal afin d'éviter que de telles violations des droits fondamentaux de l'homme ne se répètent.

Le tribunal administratif avait jugé illégale la rétention des migrants dans le centre en violation de leur droit à la liberté, affirmant, en juillet dernier dans son jugement, que le maintien des migrants dans le centre est contraire à la loi en Tunisie et aux engagements internationaux du pays, notamment la Convention internationale relative aux droits civils et politiques et la Convention sur la lutte contre la torture.

