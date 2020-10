Gambie : Adama Barow limoge deux ministres de son gouvernement

01 Octobre 2020

Banjul, Gambie, 1er octobre (Infosplusgabon) - Le Président Adama Barrow, en vertu de l'article 71 (4) de la Constitution de la République de la Gambie, a limogé Hadrammeh M. Sidibeh, de son poste de ministre de la Jeunesse et des Sports, et Lamin Jobe, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi, avec effet immédiat à partir de ce jeudi 1er octobre.

Le Président Barrow, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 71(1) et 71(3) de la Constitution de la République de la Gambie, a nommé M. Bakary Y. Badjie au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports avec effet immédiat à partir du 1er octobre 2020.

