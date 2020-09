La CEDEAO valide le fichier électoral guinéen

24 Septembre 2020

Conakry, Guinée, 24 septembre (Infosplusgabon) - L’ancien ministre guinéen de la Communication, Alhousséiny Kaké Makanéra, a exprimé, jeudi, au cours d’un entretien, sa "profonde satisfaction" au lendemain de la validation du fichier électoral par des experts de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’issue d’une mission de travail de plusieurs jours.

Membre fondateur de la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité (CODEC), il a rappelé que les partis de la mouvance présidentielle ont toujours loué le fichier électoral, contesté par les leaders de plusieurs partis d’opposition, qui ont boycotté le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier.

"Nos adversaires veulent gagner la présidentielle du 18 octobre dans les rues, parce que persuadés qu’ils ne gagneront pas dans les urnes", a-t-il dit, ajoutant que la CEDEAO a coupé l’herbe sous les pieds des contestataires qui soutiennent que le fichier est corrompu.

Dirigés par le général Francis Béhanzin, Commissaire aux Affaires politiques, de paix et de sécurité, les experts de la CEDEAO ont rendu mercredi leurs conclusions sur le fichier électoral audité et validé, qui donne un total de 5.410.089 électeurs, à la suite d’une révision exceptionnelle, faite sur la base de la présentation de la carte d’identité, de la carte consulaire et des attestations consignées.

Selon les experts auditeurs de la CEDEAO, après les consolidations et à l’issue de la révision exceptionnelle de juillet et d’août derniers, le fichier brut est passé de 5.323.679 électeurs à 5.699.677.

Ce résultat a été obtenu après la radiation de 24.000 électeurs mineurs, 343 déclarés décédés, 552.000 électeurs sans pièces justificatives, ainsi que le retrait de 212.000 doublons et de 84.000 pour faute d’identité.

La CEDEAO précise que de mars à septembre derniers, le fichier électoral a connu un accroissement d’environ 86.410 électeurs, ajoutant que tous les inscrits détiennent des pièces justificatives.

"Le fichier électoral guinéen, débarrassé de toutes les anomalies rencontrées au regard du code électoral est de qualité suffisante pour les prochaines élections, grâce aux travaux d’assainissement extirpant 0,42 pc de mineurs retrouvés et 3,73 pc de doublons", lit-on dans le rapport final.

Onze candidats en découdront avec le président sortant, Alpha Condé, dont le second quinquennat expire en octobre.

Il brigue un nouveau mandat grâce à la nouvelle Constitution, adoptée lors du référendum du 22 mars, contesté et boycotté par l’opposition, dont des membres sont en lice.

L’ancien Premier ministre, Mamadou Cellou Dalein Diallo, les ex-ministres Dr. Ousmane Kaba et Me Abdoul Kabèlè Camara, tous membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), qui continue de dénoncer et de désapprouver la tenue de la présidentielle avec Condé en lice, sont candidats, en dépit du boycott décidé par la structure de contestation qui a annoncé sortir de nouveau, mardi prochain, dans les rues pour manifester et demander la démission du chef de l'Etat.

