Entretien entre Mohamed Siala et Sabri Boukadoum sur la coordination entre la Libye et l'Algérie pour le règlement de la crise libyenne

01 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 1er octobre (Infosplusgabon) - Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Taher Siala, s'est entretenu jeudi, avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum, des derniers développements en Libye et de la coordination entre les deux pays pour la réussite du processus politique de résolution de la crise libyenne.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié sur son site a précisé que MM. Siala et Boukadoum "ont discuté lors d'un appel téléphonique des relations bilatérales et des moyens de les soutenir et de les développer dans l'intérêt des deux pays frères".

Mercredi soir, le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, a convenu lors d'un entretien téléphonique avec le président algérien, Abdelmajid Tebboune, sur "la nécessité de mettre un terme à l'ingérence étrangère négative dans les affaires libyennes, et l'importance du dialogue entre les Libyens menant à des élections législatives et présidentielle dès que possible".

On rappelle que l'Algérie qui a mené une médiation entre les protagonistes libyens en vue de rapprocher leurs points de vue, coordonne avec la Tunisie pour organiser une rencontre entre Libyens.

Par ailleurs, le ministre libyen des Affaires étrangères a reçu jeudi, au siège du ministère à Tripoli, l'ambassadeur d'Italie en Libye, Giuseppe Buccino, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que "les deux parties ont discuté de l'évolution du dossier libyen et de l'évolution du processus politique".

L'ambassadeur italien a souligné "la nécessité d'une solution pacifique à la crise libyenne et le soutien de son pays à ce processus", selon la même source.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ORE/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon