Le ministère malien de la Défense condamne l'attaque terroriste "lâche" contre une patrouille des forces armées maliennes au centre du pays

24 Septembre 2020

Bamako, Mali, 24 septembre (Infosplusgabon) - Le ministère malien de la Défense et des Anciens Combattants a condamné fermement l'attaque terroriste "lâche" perpétrée, mercredi, contre une patrouille des Forces armées maliennes (FAMAs) à Boulkéssi, dans la région de Mopti, au centre du Mali, faisant trois morts et quatre blessés parmi les soldats et une quinzaine de blessés du côté des présumés terroristes.

Dans un communiqué, le ministère malien de la Défense et des Anciens Combattants salue "la bravoure et la détermination des vaillants soldats qui se sont battus pour repousser l'ennemi et maintenir leur position".

Il encourage les Forces armées maliennes à persévérer dans leur mission de défense et de sécurisation des personnes et de leurs biens.

"En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Défense et des Anciens Combattants présente les condoléances aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés", souligne le communiqué.

On rappelle que depuis 2019, la localité de Boulkéssi est la cible d'attaques terroristes faisant plusieurs dizaines de morts civils et militaires et des centaines de déplacés.

