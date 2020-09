L'ONU recherche des fonds pour l'aide humanitaire d'urgence destinée à des centaines de milliers de personnes au Soudan

22 Septembre 2020

Khartoum, Soudan, 22 septembre (Infosplusgabon) - Le bureau des Nations unies au Soudan a déclaré que les organisations humanitaires sont "lancées maintenant dans une course contre la montre" pour mobiliser davantage de fonds et de fournitures pour l'aide humanitaire destinée aux centaines de milliers de personnes touchées par les pires inondations que le pays ait connues depuis des années.

Les organisations humanitaires basées au Soudan ont déjà apporté une aide vitale à plus de 350.000 personnes, alors que les pluies torrentielles menacent d'aggraver les dommages causés par les pires inondations qui ont frappé le pays en trois décennies.

Le gouvernement soudanais a indiqué que plus de 120 personnes sont mortes et que le nombre de personnes gravement touchées dépasse les 770 000. Il y a deux semaines, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans le pays en raison des inondations.

« Nous parlons en fait d'une des pires inondations depuis 1988, quand un million de maisons ont été endommagées ou détruites. Nous aidons des milliers de personnes, mais les pluies vont probablement continuer et le nombre de personnes touchées pourrait encore augmenter dans les prochains jours", a indiqué Paola Emerson, chef du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) au Soudan, dans un communique publié mardi.

Depuis le début de la saison des pluies en juillet, les organisations humanitaires, en soutien au gouvernement civil de transition du Soudan, ont fourni des abris d'urgence et des articles ménagers tels que des ustensiles de cuisine à plus de 150 000 personnes qui ont tout perdu lorsque leurs maisons se sont effondrées.

Les organisations humanitaires ont également fourni des services de santé à plus de 200.000 personnes touchées par les tempêtes et un soutien essentiel en matière d'eau et d'assainissement à plus de 350 000 personnes.

OCHA a ajouté qu'une réponse rapide a été possible car les agences et partenaires des Nations unies, avec le soutien de leurs donateurs, ont prépositionné des fournitures pour répondre aux besoins les plus immédiats de 250 000 personnes avant le début des pluies. Mais les chiffres ont dépassé toutes les prévisions et le gouvernement et les organisations humanitaires sont maintenant lancés dans une course contre la montre pour mobiliser plus de fonds et de fournitures afin de poursuivre l'opération.

« Le gouvernement réagit et les donateurs se manifestent. Les organisations de la société civile soutiennent également les personnes qui ont un besoin urgent d'aide. Mais le Soudan était déjà confronté à une situation très difficile avant que les pluies et les inondations n'augmentent le besoin d'assistance", a déclaré Mme Emerson.

La crise ne se terminera pas avec la fin de la saison des pluies, et l'impact de la destruction se fera pleinement sentir dans les mois à venir. Des milliers de fermes ont été endommagées en plein milieu de la saison agricole, compromettant la récolte et la sécurité alimentaire de milliers de familles.

L'accès à l'eau potable, en plein milieu de la pandémie COVID-19, est compromis. « Près de 16.000 latrines ont été détruites et l'effondrement du barrage de Bout entrave l'accès à l'eau de plus de 100 000 personnes rien que dans la région du Nil Bleu", a averti le chef d’OCHA au Soudan.

Déjà dans le nord du Soudan, des cas de "fièvre non spécifiée ont commencé à apparaître dans certaines régions", selon le ministère de la Santé.

Les événements climatiques extrêmes sont une réalité dans la région et affectent le Soudan année après année.

« Mais ces chocs sont de plus en plus fréquents et imprévisibles. Nous lions les inondations aux sécheresses et cette année, nous avons eu l'infestation de criquets dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est », a déclaré Mme Emerson.

Les organisations humanitaires basées au Soudan multiplient leurs opérations et le soutien des donateurs est impressionnant. Mais le Plan de réponse humanitaire reste sous-financé.

« Nous n'avons reçu que 15 % des 110 millions de dollars demandés pour les services de santé. C'est moins de la moitié du total reçu l'année dernière, lorsque nous n'avions pas de pandémie de COVID-19", a déclaré Mme Emerson.

Le financement des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, essentiels pour la COVID-19 et la réponse aux inondations, est également extrêmement faible, moins de 22 % du total requis.

« Si nous ne recevons pas rapidement un soutien supplémentaire, nous ne pourrons pas poursuivre notre travail. Cela signifie que moins de personnes recevront des soins médicaux ou auront accès à de l'eau propre et à des services d'assainissement pour prévenir les maladies. Nous sommes à court de stocks. Il est urgent d'en faire plus pour que nous ne manquions pas à notre devoir en ce moment important pour le peuple soudanais », a ajouté Mme Emerson.

