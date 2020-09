Journée internationale de la paix : Antonio Guterres appelle à l'unité et à la construction d'un monde juste

22 Septembre 2020

New York, Etats-Unis, 22 septembre (Infosplusgabon) - Même au milieu des bouleversements causés par la pandémie de COVID-19, les populations du monde entier doivent continuer à faire de la paix une priorité, a déclaré lundi, le Secrétaire général des Nations unies.

António Guterres a lancé cet appel dans un message à l’occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre.

Il a décrit le virus mortel comme un "ennemi commun" qui cause d'immenses souffrances, détruit les moyens de subsistance et exacerbe des défis déjà redoutables en matière de paix et de sécurité.

"En ces temps d'éloignement physique, nous ne pourrons peut-être pas nous tenir les uns à côté des autres. Mais nous devons quand même rester unis pour la paix. Et, ensemble, je sais que nous pouvons et que nous allons construire un monde plus juste, plus durable et plus équitable", a-t-il affirmé.

L'Assemblée générale des Nations unies a institué la Journée internationale de la paix en 1981 et, deux décennies plus tard, l'a désignée à l'unanimité comme une période de non-violence et de cessez-le-feu.

Le thème de cette année est "Forgeons la paix ensemble".

Dans cet esprit, et pour marquer notre 75ème anniversaire, les Nations unies rassemblent les peuples pour une conversation mondiale sur la façon de façonner notre avenir et de forger la paix en ces temps difficiles", a indiqué le Secrétaire général de l’ONU, en parlant de l'initiative ONU75.

Alors que la pandémie continue sa marche inexorable à travers le monde, le chef des Nations unies a souligné l'importance de voir les parties belligérantes déposer leurs armes et travailler pour l'harmonie, tout en ajoutant, "c'est pourquoi j'ai lancé un appel en faveur d'un cessez-le-feu mondial en mars".

Lors de la commémoration officielle de la Journée internationale des Nations unies qui s'est tenue jeudi dernier, M. Guterres a annoncé qu'il réitérera son appel au cessez-le-feu lors de la session de haut niveau de l'Assemblée générale, cette semaine.

