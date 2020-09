Le gouvernement cherche à reloger avant la rentrée scolaire de milliers de sinistrées

21 Septembre 2020

Niamey, Niger, 21 septembre (Infosplusgabon) – Après les fortes pluies des deux dernières semaines qui ont inondé de nombreux quartiers de la ville de Niamey, faisant de milliers de personnes sans-abris, le gouvernement nigérien est à pied d’œuvre pour trouver des solutions idoines afin de reloger les sinistrés qui ont trouvé refuge dans les classes avant la rentrée scolaire début octobre.

Accompagné par plusieurs membres du gouvernement et des responsables des institutions concernées par la gestion des inondations, le Premier ministre a effectué plusieurs visites sur le terrain pour constater l’ampleur des dégâts. « Nous avons sous les bras un certain nombre de ménages sans abri et nous cherchons des solutions pour leur hébergement, leur approvisionnement en eau, en électricité, etc. », a déclaré à la presse Brigi Rafini.

Le problème d’approvisionnement en eau pour les sinistrés, semble être définitivement résolu. En effet, M. Brigi Rafini juge le travail de la Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) pour accompagner les populations en détresse, très formidable. Pour l’approvisionnement, la SEEN a mis en place une installation avec ses partenaires. Il s’agit d’une usine mobile de traitement d’eau d’une capacité de production d’eau potable de 15.000 m3 par jour.

Après les visites des sites qui vont bientôt accueillir les personnes impactées par les eaux, Brigi Rafini a rappelé qu’il faut absolument les reloger avant la rentrée scolaire. « C’est ça notre grande préoccupation aujourd’hui. La rentrée, c’est dans une dizaine de jours. Nous ne voudrons pas que la rentrée soit compromise, mais nous voulons également que ces populations soient relogées dans des conditions descentes ».

Les sites devant accueillir les sinistrés sont disponibles, mais il faut qu’ils soient viabilisés, a estimé le chef du gouvernement, soulignant toutefois que les travaux entrepris ne pourront pas être faits dans les délais.

Le gouvernement nigérien, devant l’ampleur des inondations dans le pays, a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale et annoncé la mise en œuvre d’un plan intégré de réponse aux inondations pour un coût global de 372 milliards de F CFA.

«La situation que traverse notre pays demande la solidarité des partenaires. Il est important d’agir pour répondre aux besoins les plus urgents des populations sinistrées sur l’ensemble du territoire national à travers, entre autres, actions le relogement, l’assistance en alimentation, en matériels non alimentaires, etc, a déclaré Brigi Rafini au cours d’une rencontre avec les représentants du corps diplomatique accrédités dans notre pays et ceux des institutions internationales.

A la date du 15 septembre dernier, 71 personnes ont perdu la vie dans les inondations, plus de 32.000 maisons se sont effondrées, tandis que 2.262 cases sont tombées. Au total, 40.976 ménages sont sinistrés, soit 350.915 personnes.

A ceux-là s’ajoutent plus de 4.000 champs inondés totalisant 6.943 hectares, ainsi que 3.082 hectares de cultures irriguées se trouvant autour des cours d’eau hypothéqués.

Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, notamment le relogement des ménages sinistrés sur l’ensemble du territoire national, y compris la réquisition des maisons ou les logements qui sont disponibles dans toutes les villes, la soumission des requêtes à des partenaires pour qu’ils viennent en appui au gouvernement, l’appui en pirogues concernant les zones qui sont dans les îles.

Le gouvernement a également suscité le déclenchement du mécanisme de réponse d’urgence dont disposent plusieurs partenaires, notamment le mécanisme de réponse immédiate de la Banque mondiale, le mécanisme du Système des Nations unies.

En outre, le gouvernement a décidé d'un transfert monétaire à raison de 15000 F CFA par ménage par mois pendant trois mois au profit de 100 000 ménages à Niamey et 300 000 ménages à l’intérieur du pays.

