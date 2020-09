Mauritanie: 3 morts suite à des intempéries

21 Septembre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 21 septembre (Infosplusgabon) -Trois individus sont morts ce week-end (samedi et dimanche) suites à des noyades imputables à des intempéries, dans trois régions de la Mauritanie (Assaba, Guidimakha et Gorgol), situées à l’est et au sud, annonce, lundi, le bulletin quotidien de la Commission d’Urgence du ministère de l’Intérieur.

Après une grosse pluie « un enfant s’est noyé dans une marre, dans le village d’Azwaz (région de l’Assaba/600 km à l’est de Nouakchott).

«Le glissement d’un cours d’eau dans la préfecture de Khabou/Guidimakha (frontalière à la fois du Sénégal et du Mali) a provoqué la mort d’un enfant.

«Un troisième décès a été enregistré sur le Karakoro, un cours d’eau qui sert de frontière entre la Mauritanie et le Mali, dans l’extrême sud-est de la région du Guimakha ».

Malgré sa situation géographique de capitale en plein désert, Nouakchott n’a pas été épargnée par les intempéries, avec une pluie de 44 mm ayant provoqué des inondations et d’énormes dégâts dans plusieurs quartiers, du fait de l’absence d’un système d’assainissement.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon