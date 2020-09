Grève des infirmières et sages-femmes au Ghana

21 Septembre 2020

Accra, Ghana, 21 septembre (Infosplusgabon) - Les infirmières, sages-femmes, assistants médicaux et anesthésistes des établissements de santé publique du Ghana ont entamé, ce lundi, une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Selon les médias locaux, certains hôpitaux du pays ont été désertés à la suite de la grève, mettant ainsi la pression sur les autorités dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Ces professionnels de la santé se plaignent de l'incapacité du gouvernement à se mettre d'accord avec eux sur leurs demandes d'amélioration des conditions de service.

Un communiqué de presse de l'Association des infirmières et sages-femmes diplômées du Ghana note que "après avoir convoqué des réunions les 15 et 16 septembre 2020, la position de l'employeur (le gouvernement) s’est améliorée sans toutefois répondre aux attentes de la majorité des infirmières, sages-femmes, assistants médicaux et anesthésistes diplômés du Ghana".

Le communiqué demande donc aux membres de ne pas se rendre sur leur lieu de travail jusqu'à ce que les questions en suspens soient réglées avec leur employeur.

Vendredi, la Haute Cour d'Accra a accepté une demande d'injonction de la Commission nationale du travail contre la grève, mais les travailleurs ont déclaré que l'ordonnance ne leur avait pas été signifiée.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon