Le Ghana prolonge le port obligatoire du masque contre le coronavirus jusqu'au 14 décembre

21 Septembre 2020

Accra, Ghana, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a prolongé le port obligatoire des masques faciaux de trois mois supplémentaires, jusqu'au 14 décembre prochain, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Dimanche soir, dans son 17ème message radio-télévisé depuis l'apparition du virus, en mars dernier, il a indiqué que les forces de l'ordre seront tenues de veiller à ce que cette directive soit respectée par tous.

"Il (le port du masque) nous a bien servi dans la lutte contre la Covid-19, c'est pourquoi j'invite chacun d'entre nous à porter son masque, et à le faire correctement chaque fois que nous quittons notre domicile. C'est la nouvelle exigence normale de notre existence quotidienne jusqu'à ce que le virus disparaisse", a-t-il soulignée.

Les cas de coronavirus ont diminué au Ghana au cours des dernières semaines et le gouvernement a assoupli les restrictions, les bureaux, les marchés, les activités commerciales étant désormais ouverts selon les protocoles sanitaires de la Covid19 ; les étudiants de dernière année à tous les niveaux ont passé leurs examens de sortie et l'aéroport international de Kotoka a été rouvert aux vols internationaux.

Le président Akufo-Addo a annoncé qu'à la date de vendredi, les autorités sanitaires avaient effectué 470.730 tests et que les cas actifs étaient passés de 1 847 à 507 pendant cette période. Il y a 20 personnes dans un état grave et critique dans les hôpitaux.

A ce jour, 45.258 personnes se sont rétablies et 297 personnes sont décédées. Le nombre total d'infections s'élève à 46.062.

Le président a indiqué que bien que le taux de mortalité reste faible et que les hôpitaux n'aient pas été débordés, "nous ne pouvons pas nous permettre, en ce moment essentiel, de détruire l'incroyable travail entrepris par le gouvernement, les responsables de la santé, les héroïques travailleurs de la santé de première ligne et les membres des agences de sécurité, pour nous amener jusqu'ici".

"Maintenant plus que jamais, nous devons être encore plus disciplinés dans notre respect de l'hygiène personnelle, du port du masque et des mesures de distanciation sociale qui font partie de notre quotidien. C'est la façon d'éliminer complètement le virus. L'expérience dans d'autres parties du monde nous montre que le virus peut revenir en force, une fois que l'on baisse la garde", a-t-il averti.

Le président Akufo-Addo a affirmé que les enterrements privés, avec un maximum de 100 personnes, peuvent continuer à être effectués, tandis que toutes les autres institutions qui ont été autorisées à fonctionner doivent continuer à le faire dans le strict respect des protocoles Covid-19.

Les frontières terrestres et maritimes resteront fermées à la circulation des personnes jusqu'à nouvel ordre, a-t-il affirmé, tout comme les plages, les bars, les cinémas et les boîtes de nuit le sont.

