Libération d'un médecin enlevé il y a 10 jours à Tripoli

21 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le ministère de la Santé du Gouvernement d'union nationale s'est réjoui, dans un communiqué, de la libération du Dr. Abdelmoneim al-Ghadamsi, enlevé il y a dix jours par des inconnus près de son domicile à Tripoli.

Le conseil municipal de Ghadamès (Sud-Ouest), d'où il est originaire, et le Conseil des dignitaires et des notables de Ghadamès ont demandé à ses ravisseurs de le libérer et de le rendre à sa famille, à ses proches et aux patients qu'il soignait.

Le Dr. al-Ghadamsi est un médecin connu pour fournir une assistance aux villes et aux régions difficiles d'accès à l'intérieur du pays, dans le cadre de caravanes médicales volontaires, a rappelé le Conseil municipal de Ghadamès.

