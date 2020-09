Le ministre libyen des Affaires étrangères s'entretient avec l'ambassadeur d'Allemagne de la situation en Libye

21 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 21 septembre (Infosplusgabon)- Le ministre libyen des Affaires étrangères du Gouvernement d’union nationale, Mohamed Taher Siala, s'est entretenu avec l’ambassadeur d’Allemagne en Libye, Oliver Owcza, sur la situation prévalant dans le pays et la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays.

La réunion, tenue dimanche dans les locaux du ministère dans la capitale, Tripoli, a porté sur "l'évolution de la situation en Libye et les relations bilatérales entre les deux pays amis", selon un communiqué publié dimanche soir sur le site de la direction des médias étrangers du ministère.

Les deux parties se sont mises d'accord sur "l'importance d'adhérer aux résultats de la conférence de Berlin à travers ses trois volets: sécurité, économie et politique, et garantir l'accès aux élections législatives et présidentielles", a ajouté la même source.

En outre, M. Siala a discuté avec l'ambassadeur d'Allemagne "du dossier de la coopération bilatérale, de la contribution des entreprises allemandes dans les projets de construction et de reconstruction, ainsi que de la contribution au développement de certains secteurs, notamment ceux liés à l'énergie".

L'ambassadeur d'Allemagne en Libye, Oliver Owcza, a eu des entretiens similaires avec le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, et le président du Haut Conseil d'État, Khaled al-Mechri, axés sur les mêmes dossiers liés aux perspectives de résolution de la crise libyenne, ainsi que de la coopération bilatérale, en particulier les projets de construction et de reconstruction en Libye.

