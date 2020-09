Le Conseil d'Etat libyen apporte son soutien au dialogue inter-libyen au Maroc et en Suisse

21 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le Haut Conseil d'État libyen a exprimé son soutien au dialogue inter-libyen tenu dernièrement à Bouznika, au Maroc, et à Montreux, en Suisse, consacré à la recherche d'une solution à la crise dans ce pays.

A l'issue de sa cinquante-cinquième session, dimanche, le Haut Conseil a discuté de l'évolution du dialogue politique, en présence de 85 membres, dans la capitale, Tripoli, selon un communiqué.

La même source a indiqué que le soutien aux sessions de dialogue au Maroc et en Suisse passera par trois voies, la première étant la voie constitutionnelle en organisant un référendum sur le projet de la Constitution, et la deuxième voie est liée à la restructuration du pouvoir exécutif en modifiant le Conseil présidentiel avec un président, deux vice-présidents et un Premier ministre distinct du Conseil présidentiel.

La troisième piste sera liée à l'activation de l'article de l'accord politique libyen, concernant l'arrangement entre le Haut Conseil d'Etat et le Parlement sur la nomination aux postes de souveraineté.

Il a également été convenu d'élargir le cercle de discussion sur ces pistes, en organisant des réunions avec tous les organes élus du pays.

La ville marocaine de Bouznika a abrité, la semaine dernière, des pourparlers entre des délégués de la Chambre des représentants (Parlement) et du Haut Conseil d'État.

La rencontre a été sanctionnée par une déclaration conjointe appelant à la poursuite du dialogue au cours de la dernière semaine de septembre et invité les Nations unies et la Communauté internationale à "soutenir les efforts du Royaume du Maroc visant à fournir les conditions appropriées et à créer le climat adéquat pour parvenir à un règlement politique global en Libye".

Des pourparlers similaires ont eu lieu dans la ville suisse de Montreux, du 7 au 9 septembre dernier, à l'invitation du Centre pour le dialogue humanitaire, sous l'égide des Nations unies.

A l'issue de ces pourparlers, les participants ont convenu de tenir des élections dans 18 mois et de commencer à restructurer le Conseil présidentiel et à former un gouvernement d'unité nationale.

