La NOC annonce le début de la reprise de la production pétrolier dans le Bassin de Syrte (centre)

20 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 21 septembre (Infosplusgabon) - La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé, dimanche soir, le début des opérations de la production dans les champs de la société Syrte pour la production et le traitement de pétrole et de gaz, au lendemain de la levée de l'état de force majeur sur les sites pétroliers jugés "sûrs".

Dans une vidéo publiée sur le site de la NOC, un employé de la société Syrte a annoncé le début de l'exploitation des champs pétrolifères de Zelten, d'al-Rakouba et d'al-Leheb.

Le président du conseil de direction de la société Syrte de production et de traitement de pétrole et de gaz filière de la NOC, Massoud Souleiman Moussa, a émis samedi des directives à tous les départements et services administratifs de la société pour qu'ils prennent les mesures nécessaires et applicables pour préparer le démarrage de l'exploitation et redémarrer le processus de production au port de Marsa Brega et dans les champs appartenant à la société également, en tenant compte des contrôles et des normes de sécurité arrêtées.

La décision de la société est intervenue sur la base de l'annonce par la Compagnie nationale libyenne de pétrole de lever l'état de force majeure des ports et des champs pétrolifères, y compris le port de Brega et ses champs subsidiaires.

Samedi, la NOC a annoncé la levée du statut de force majeure des champs pétrolifères et des ports "sûrs", soulignant l'importance de respecter les constantes professionnelles et apolitiques dans tout arrangement lié à la levée de l'état de force majeure des champs pétrolifères et des ports.

Vendredi, le chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé qu'"il avait été décidé de reprendre la production et l'exportation de pétrole avec toutes les conditions et mesures procédurales nécessaires pour assurer une répartition équitable de ses revenus financiers, et de ne pas les utiliser pour soutenir le terrorisme ou pour les exposer au vol et au pillage, comme garantie de la poursuite des opérations de production et d'exportation".

L’annonce de Haftar est intervenue parallèlement à l’annonce du vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale, Ahmed Maitig, qu’un accord avait été conclu pour reprendre la production et l’exportation de pétrole de tous les champs et ports, "pour soulager les souffrances des citoyens".

