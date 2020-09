La Marine tunisienne déjoue neuf tentatives de migration clandestine et arrête 156 personnes

20 Septembre 2020

Tunis Tunisie, 20 septembre (Infosplusgabon) - Des unités de la Marine tunisienne, évoluant sur les côtes du centre-est de la Tunisie, ont déjoué neuf tentatives de migration clandestine au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche une source sécuritaire tunisienne.

156 personnes ont été arrêtées dont 47 originaires des pays subsahariens et le reste composé de tunisiens parmi lesquels sept femmes et deux nourrissons et cinq embarcations saisies, a ajouté la même source.

Le nombre de migrants clandestins qui ont quitté les côtes tunisiennes pour tenter de se rendre en Italie a enregistré une importante hausse au mois d'août avec 2.235 personnes qui ont traversé la Méditerranée contre 489 durant la même période de l'année 2019, signale-t-on.

La Marine tunisienne a pu déjouer 672 tentatives de migration clandestine, parties des côtes tunisiennes durant la période du 1et janvier au 31 août 2020, indique-t-on.

